Стало известно, какой город в Алтайском крае самый «культурный»

В Алтайском крае подвели итоги конкурса среди городов и районов региона на лучшую организацию деятельности в сфере культуры и искусства.

Самым «культурным» городом в крае стал Бийск. Также лучше всего культурная работа налажена в Благовещенском, Егорьевском, Змеиногорском, Каменском, Павловском, Ребрихинском, Третьяковском районах.

«Победители получат субсидии на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. На поощрение лучших муниципалитетов ежегодно из краевого бюджета выделяется 1,5 млн. рублей», — сообщают в министерстве культуры.

Культурную деятельность эксперты оценивали по нескольким критериям. В частности, учитывался уровень средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней зарплате в регионе, достижение отраслевых показателей и другое.