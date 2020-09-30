Барнаул 7°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Стало известно, какой город в Алтайском крае самый «культурный»

В Алтайском крае подвели итоги конкурса среди городов и районов региона на лучшую организацию деятельности в сфере культуры и искусства.

Пассаж купца Фирсова в Бийске.
Пассаж купца Фирсова в Бийске.
Евгений Кучинев в vk.com/urbanhistory

Самым «культурным» городом в крае стал Бийск. Также лучше всего культурная работа налажена в Благовещенском, Егорьевском, Змеиногорском, Каменском, Павловском, Ребрихинском, Третьяковском районах.

«Победители получат субсидии на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. На поощрение лучших муниципалитетов ежегодно из краевого бюджета выделяется 1,5 млн. рублей», — сообщают в министерстве культуры.

Культурную деятельность эксперты оценивали по нескольким критериям. В частности, учитывался уровень средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней зарплате в регионе, достижение отраслевых показателей и другое.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка