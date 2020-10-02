Стало известно, когда и как в России планируют провести «Ночь искусств»

Две подобные акции — «Библионочь» и «Ночь музеев» — в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции прошли в России в режиме онлайн. «Афиша» писала репортаж, как одна из этих акций прошла в 2020 году Барнауле.

В 2020 году «Ночь искусств» пройдет в восьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

В прошлом году в Барнауле в акции приняли участие три музея. В краеведческом посетителям показали сувенирное оружие, провели мастер-классы по изготовлению кукол, мокрому валянию, рисованию восковыми мелками и песком.

В художественном затеяли квест-экскурсию, рассказали лекцию о временах Смуты в России и завершили вечер танцевальным мастер-классом. А в ГМИЛИКА разложили настольные игры и предложили поучаствовать в музейной «бродилке».