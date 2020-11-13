Куда сходить на выходных в Барнауле 14 и 15 ноября

Цой
Новый фильм Алексея Учителя («Матильда», «Край») еще до релиза вызвал бурю эмоций: так, сын Виктора Цоя Александр направил обращение к президенту с просьбой не выпускать фильм о его отце в прокат.
Причина такого негатива кроется в выдуманном сюжете: картина повествует о водителе автобуса (Евгений Цыганов), который невольно стал участником аварии, в которой погиб кумир советской молодежи.
Сам режиссер Алексей Учитель был лично знаком с Цоем, видел его разбитый «Москвич» и даже общался с водителем «Икаруса», в который врезался музыкант, пишет ТАСС.
Создатель фильма признается, что и не пытался задокументировать жизнь и смерть известного музыканта. Его картина — это размышление о том, как Цой и его песни влияли на советских людей и продолжают нравиться современной молодежи.
Деревенская пастораль
В галерее «Турина гора» проходят сразу две выставки. Художник Никодим Лейбгам представляет графику, выполненную на старых досках, а студия «Арт-Мастер» — сказочных кукол.
Алтайский художник Никодим Лейбгам живет в Ребрихинском районе, в деревне Паново. Здесь сохранились дома первых переселенцев, построенные в XVIII веке. Это вдохновляет автора на самобытные работы, пишут «Вести Алтай».
«Сам материал — это доски от старых заборов, старой мебели, сундуков, как материал», — рассказал художник.
Выставку можно посмотреть по адресу: ул. Димитрова, 85а.
Мелодия любви
14 ноября государственный оркестр «Сибирь» представит новую концертную программу «Мелодия любви», посвященную творчеству композитора Александры Пахмутовой.
Зрители услышат любимые мелодии известных песен: «Надежда», «Русский вальс», «Старый клен», «Как молоды мы были». Также прозвучит увертюра «Русский праздник», написанная Александрой Николаевной специально для русского народного оркестра.
Концерт пройдет в концертном зале «Сибирь». Начало в 17:00.
Войлок Башкирии
По-настоящему теплая выставка проходит в Российско-Немецком доме — здесь представлен художественный войлок из Башкирии.
Среди экспонатов — панно, элементы одежды, декоративные предметы интерьера, скульптуры, выполненные башкирскими мастерами в старинных и современных техниках войлоковаляния.
Посмотреть работы башкирских мастеров можно по адресу: ул. Гоголя, 44. Вход свободный.
Алексей Каренин
Молодежный театр Алтая покажет альтернативную инсценировку романа Толстого «Анна Каренина».
На сцене будут присутствовать известные персонажи: Вронский, Облонский, Бэтси и другие герои романа. Но основная история будет разворачиваться не вокруг Анны, а ее обманутого супруга, Алексея.
Спектакль пройдет 14 ноября в 17:00. Цена билетов — 150−400 рублей.
Как учили грамоте на Руси
14 ноября в художественном музее расскажут, как развивалась грамотность на Руси: как учили и как учились, чем писали, какие книги читали, когда начинался учебный год.
Посетители узнают, что такое славянская и гражданская азбука, когда они появились и чем отличались от букваря, и как появилось слово «однокашники».
Начало лекции в 14:00. Цена билета — 30−60 рублей.
Тайна инквизиции
В музее «Город» работает выставка средневековых орудий пыток. Среди экспонатов — более 50 орудий, воссозданных по историческим описаниям и старинным гравюрам.
Барнаульцы смогут увидеть, как выглядели дыбы, гильотины, «ведьмин стул» и другие изощренные орудия пыток испанской инквизиции.
Выставка проходит по адресу: ул. Льва Толстого, 24. Цена билета — 200−250 рублей.