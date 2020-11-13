Куда сходить на выходных в Барнауле 14 и 15 ноября

На предстоящих выходных будет много событий для теплых и уютных встреч с друзьями. Среди них — познавательная лекция в художественном музее, деревенский сюрреализм в «Туриной горе», легендарная музыка Пахмутовой в концертном зале «Сибирь». Куда еще можно сходить — в обзоре «Афиши».

Цой

Новый фильм Алексея Учителя («Матильда», «Край») еще до релиза вызвал бурю эмоций: так, сын Виктора Цоя Александр направил обращение к президенту с просьбой не выпускать фильм о его отце в прокат.

Причина такого негатива кроется в выдуманном сюжете: картина повествует о водителе автобуса (Евгений Цыганов), который невольно стал участником аварии, в которой погиб кумир советской молодежи.

Сам режиссер Алексей Учитель был лично знаком с Цоем, видел его разбитый «Москвич» и даже общался с водителем «Икаруса», в который врезался музыкант, пишет ТАСС.

Создатель фильма признается, что и не пытался задокументировать жизнь и смерть известного музыканта. Его картина — это размышление о том, как Цой и его песни влияли на советских людей и продолжают нравиться современной молодежи.

Деревенская пастораль

В галерее «Турина гора» проходят сразу две выставки. Художник Никодим Лейбгам представляет графику, выполненную на старых досках, а студия «Арт-Мастер» — сказочных кукол.

Алтайский художник Никодим Лейбгам живет в Ребрихинском районе, в деревне Паново. Здесь сохранились дома первых переселенцев, построенные в XVIII веке. Это вдохновляет автора на самобытные работы, пишут «Вести Алтай».

Выставка «Деревенская пастораль» в «Туриной горе» vk.com/turinagora

«Сам материал — это доски от старых заборов, старой мебели, сундуков, как материал», — рассказал художник.

Выставку можно посмотреть по адресу: ул. Димитрова, 85а.

Мелодия любви

14 ноября государственный оркестр «Сибирь» представит новую концертную программу «Мелодия любви», посвященную творчеству композитора Александры Пахмутовой.

Государственный великорусский оркестр «Сибирь». Михаил Хаустов

Зрители услышат любимые мелодии известных песен: «Надежда», «Русский вальс», «Старый клен», «Как молоды мы были». Также прозвучит увертюра «Русский праздник», написанная Александрой Николаевной специально для русского народного оркестра.

Концерт пройдет в концертном зале «Сибирь». Начало в 17:00.

Войлок Башкирии

По-настоящему теплая выставка проходит в Российско-Немецком доме — здесь представлен художественный войлок из Башкирии.

Среди экспонатов — панно, элементы одежды, декоративные предметы интерьера, скульптуры, выполненные башкирскими мастерами в старинных и современных техниках войлоковаляния.

Выставка «Войлок Башкирии» ak-rnd.org

Посмотреть работы башкирских мастеров можно по адресу: ул. Гоголя, 44. Вход свободный.

Алексей Каренин

Молодежный театр Алтая покажет альтернативную инсценировку романа Толстого «Анна Каренина».

На сцене будут присутствовать известные персонажи: Вронский, Облонский, Бэтси и другие герои романа. Но основная история будет разворачиваться не вокруг Анны, а ее обманутого супруга, Алексея.

Репетиция спектакля «Алексей Каренин». vk.com/mta_barnaul.

Спектакль пройдет 14 ноября в 17:00. Цена билетов — 150−400 рублей.

Как учили грамоте на Руси

14 ноября в художественном музее расскажут, как развивалась грамотность на Руси: как учили и как учились, чем писали, какие книги читали, когда начинался учебный год.

Посетители узнают, что такое славянская и гражданская азбука, когда они появились и чем отличались от букваря, и как появилось слово «однокашники».

Экспонат выставки «Кто грамоте горазд» в художественном музее ghmak.ru

Начало лекции в 14:00. Цена билета — 30−60 рублей.

Тайна инквизиции

В музее «Город» работает выставка средневековых орудий пыток. Среди экспонатов — более 50 орудий, воссозданных по историческим описаниям и старинным гравюрам.

Барнаульцы смогут увидеть, как выглядели дыбы, гильотины, «ведьмин стул» и другие изощренные орудия пыток испанской инквизиции.

Орудия пыток , Средневековье СС0

Выставка проходит по адресу: ул. Льва Толстого, 24. Цена билета — 200−250 рублей.