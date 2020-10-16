Барнаул 9°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Барнаульцам на выставке покажут средневековые орудия пыток

21 октября в Барнауле в музее «Город» открывается уникальная выставка «Тайны инквизиции. Орудия пыток средневековья». Среди экспонатов — более 50 орудий, воссозданных по историческим описаниям и старинным гравюрам.

Орудия пыток, Средневековье
Орудия пыток, Средневековье
СС0

Барнаульцы смогут увидеть, как выглядели дыбы, гильотины, «ведьмин стул» и другие изощренные орудия пыток испанской инквизиции.

«Вы ощутите мороз по коже, когда увидите в действии страшные пыточные станки. Загоняемые под ноготь иголки — детский лепет, в сравнении с тем, что выделывала с осужденными в средние века инквизиция», — говорят организаторы выставки.

Экспонаты можно будет трогать, фотографировать и «примерять» на себя, чтобы в полной мере «прочувствовать страх человека средневековья перед неумолимым «правосудием».

Также каждый час на выставке будет работать экскурсовод, который расскажет много интересного о Средневековье.

Выставка будет работать до 13 декабря. Цена билетов — 200−250 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка