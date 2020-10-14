Барнаул 9°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Напугать коронавирус. В Барнаул из Питера везут восковых Гарри Поттера и Бэтмена

С 16 октября по 29 ноября в Барнауле в музее «Город» будет работать уникальная выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга.

Кадр из первого фильма о Гарри Поттере
Кадр из первого фильма о Гарри Поттере
kinopoisk.ru

Посетители смогут увидеть восковых героев из фильмов о Гарри Поттере и Бэтмене, «Властелина колец», а также российских и зарубежных звезд.

Организаторы выставки отмечают, что для изготовления фигур используются натуральные волосы и протезы, а у воска уникальный химический состав.

«Его компоненты помогают выдерживать твердость и гастролировать по всей России. При температуре от -40 до +40 градусов воск не плавится и не трескается. Материал для фигур можно назвать воском весьма условно, так как в его состав входит около 40 различных веществ», — рассказали создатели экспонатов.

Со всеми фигурами можно будет фотографироваться.

Музей открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00. Цена билета — 150−200 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка