Напугать коронавирус. В Барнаул из Питера везут восковых Гарри Поттера и Бэтмена

С 16 октября по 29 ноября в Барнауле в музее «Город» будет работать уникальная выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга.

Посетители смогут увидеть восковых героев из фильмов о Гарри Поттере и Бэтмене, «Властелина колец», а также российских и зарубежных звезд.

Организаторы выставки отмечают, что для изготовления фигур используются натуральные волосы и протезы, а у воска уникальный химический состав.

«Его компоненты помогают выдерживать твердость и гастролировать по всей России. При температуре от -40 до +40 градусов воск не плавится и не трескается. Материал для фигур можно назвать воском весьма условно, так как в его состав входит около 40 различных веществ», — рассказали создатели экспонатов.

Со всеми фигурами можно будет фотографироваться.

Музей открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00. Цена билета — 150−200 рублей.