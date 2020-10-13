В Барнауле выступит сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ

24 октября в Барнауле в Hairy Lemon Pub выступит группа Zero People. Они представят свой новый альбом «Конец равновесия».

Zero People — это сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Свой стиль музыки исполнители позиционируют как «пиано-рок с исповедальными песнями».

Коллектив существует больше 10 лет. За это время они написали пять альбомов: «Ловец тишины» (2011), «Джедай» (2014), «Прекрасная жизнь» (2016), «Красота» (2018) и «Конец равновесия» (2020).

Альбомы «Красота» (2018) и «Конец равновесия» (2020), заняли лидирующие строчки в российских чартах iTunes и Google Play, а песня «Стена» стала главным хитом группы и обрела народную любовь.

Музыканты предпочитают собирать камерные залы. Своими лирическими композициями они завоевывают любовь даже тех, кому не близка группа Animal ДжаZ.

В Барнауле они презентуют альбом в закрытом формате, споют хиты и новые песни, а также пообщаются с поклонниками. Начало в 18:00. Стоимость билетов — 1000−1500 рублей.