Пора-порадуемся! Музыкальный театр представил спектакль «Три мушкетера»

К работе над спектаклем в театре приступили в августе, как только вышли из ковидной самоизоляции. Времени было не очень много, учитывая премьеру еще и «Золотого теленка». Но в итоге получилось красивое костюмное шоу с песнями Максима Дунаевского на стихи Марка Розовского и Юрия Ряшенцева — теми самыми, которые почти все старшее поколение знает наизусть.

«Мы получили этот спектакль, можно сказать, в первозданном виде, — говорит режиссер Константин Яковлев. — Потому что либретто, которое мы используем, — это изначально киносценарий, который был потом отредактирован, и зрители многое не увидели. Это первоисточник. Здорово, но и очень ответственно».

Эпоха «произведений плаща и шпаги», по мнению режиссера, должна привлечь зрителя, поскольку эти произведения сами по себе очень театральны, ярки, событийны и способны хотя бы на время отвлечь гостей театра от тягостных раздумий по поводу эпидемической обстановки.

«Три мушкетера» — огромное произведение. Музыкальный театр рассказывает его за 2 часа 30 минут, так что артисты существуют в непростом темпоритме, играют двумя-тремя планами сразу, мгновенно переходя от одной сцены к другой. Им пришлось в короткое время «обжить» эпоху, научиться существовать в пышных платьях, со шпагами и шляпами.

В спектакле звучит вся хитовая музыка одноименного фильма. Но будут и номера, которые не вошли в киноленту. Изначально музыкальных номеров было еще больше. «Мы покажем best of the best», — говорит Яковлев.

Сравнения с классическим фильмом, где блистают Боярский, Смехов, Старыгин, Смирнитский, Дуров, Терехова, Табаков, Фрейндлих, все равно не избежать. Задачей режиссера было не в точности повторить кино, а сделать все по-своему, поэтому типажи героев немного иные. В них соблюдено не киношное, а романное описание героев, буквально дословно.

В спектакле занята почти вся труппа театра. На сцене всегда многолюдно. И очень костюмно. «Три мушкетера» помимо приключений главных героев, это еще и красивейший «шахматный» балет и прекрасный вокал. Спектакль явно займет лидирующие позиции в репертуаре.