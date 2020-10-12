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Альбом Леонида Агутина выдвинут на пять номинаций американской премии Grammy

Альбом российского музыканта Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист престижной американской музыкальной премии Grammy. Он представлен сразу в пяти номинациях, сообщает ТАСС.

Мем "Агутин жмет на красную кнопку"
Мем "Агутин жмет на красную кнопку"
memepedia.ru

Попадет ли альбом российского музыканта в шорт-лист, станет известно в декабре. Известно, что La Vida Cosmopolita претендует на звания «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом».

Совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day представлен в номинации «Лучший дуэт», а также как «Лучшая аранжировка». Клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории «Лучшее музыкальное видео».

La Vida Cosmopolita — это музыкальный альбом, созданный музыкантами с самых разных стран: Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России. В нем 11 песен. Релиз состоялся в марте 2020 года.

Премия Grammy вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях популярной и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя, пишет РИА «Новости».

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