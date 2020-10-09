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Известный продюсер снимет фильм про скандального схиигумена Сергия

Продюсер и режиссер Александр Роднянский («Левиафан», «Обитаемый остров», «Сталинград») сообщил, что приобрел права на серию репортажей о схиигумене Сергии, захватившем Среднеуральский женский монастырь. Он намерен снять по ним полнометражный фильм или сериал, пишет РБК.

Схиигумен Сергий.
Схиигумен Сергий.
Стоп-кадр YouTube.

В работе Роднянский намерен опираться на серию репортажей Максима Мартемьянова «Сердце русской тьмы» из издания «Батенька, да вы трансформер».

«Сергий, как в свое время это делали и большевики, дает максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределенность, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне — тех, кого так много в современном мире. В противостоянии Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, влияющего на положение дел в стране», — уверен продюсер.

Напомним, что о схиигумене Сергии стало широко известно в июне, когда он назвал COVID-19 мифом. За это его лишили права проповедовать. После он вторгся в Среднеуральский женский монастырь, сверг настоятельницу и окружил место охраной.

Оттуда он продолжал активно критиковать РПЦ и правительство России. За это его окончательно лишили сана.

В октябре Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре.

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