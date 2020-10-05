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Группа Little Big записала кавер для продолжения скандального фильма «Борат», который требуют запретить

Little Big записала песню для трейлера фильма «Борат 2». Об этом группа сообщила в своих соцсетях.

Саша Барон Коэн в роли Бората.
Саша Барон Коэн в роли Бората.
кадр из фильма

Кавер музыканты написали на популярный и многими узнаваемый трек Everybody Dance Now.

«Записали кавер-версию «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма «Борат 2», — сообщили поклонникам Little Big.

Премьера фильма «Борат-2» состоится 23 октября.

Чем известен фильм «Борат»

Первый фильм под полным названием «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышел в 2006 году. Комедия снята в псевдодокументальном стиле.

Главный герой — Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн) — казахстанский журналист, путешествующий по США и встречающийся с разными людьми. По сюжету, Борат по приказу «Министерства информации Казахстана» отправляется в Америку для съемок документального фильма.

Кадр из фильма &quot;Борат&quot;
Кадр из фильма «Борат»
kinopoisk.ru

В США он влюбляется в актрису Памелу Андерсон и едет к ней, чтобы жениться. По дороге он встречается и общается с феминистками, темнокожими парнями, евреями и так далее. Сватовство к секс-символу Америки заканчивается неудачей, и он возвращается на родину с темнокожей проституткой.

В ленте жители Казахстана показаны очень невежественными и глупыми людьми. В ней женщины впрягаются в повозки вместо лошадей, дети играют с оружием, свою сестру Борат называет «четвертой проституткой во всем Казахстане», а сам умывается из унитаза.

Во время поездки по США журналист пытается смутить американцев и таким образом показать их истинную сущность — они, оказывается, разделяют его невежественные взгляды, пишет «Афиша».

Кадр из фильма &quot;Борат&quot;
Кадр из фильма «Борат»
kinopoisk.ru

В России неоднозначный фильм не получил прокатное удостоверение и не вышел на большой экран. Также его не показали на Украине, Белоруссии, Иордании, Кувейте, Бахрейне, Омане, Катаре.

В Казахстане картина вызвала особое возмущение. В газете The Guardian посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов разместил колонку, где он заявил, что Саша Коэн «создал целую вымышленную страну — жестокое, примитивное и гнетущее место, названное им «Казахстаном», но не имеющее ничего общего с Казахстаном реальным».

На псевдодокументальный фильм обратил внимание и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«После просмотра фильма стало понятно, что господин Коэн никогда не был в Казахстане. Да и сама лента снималась в бедной румынской деревне. Роли казахов исполнили нищие цыгане. А пьяных коренных жителей сыграли американские студенты», — заявил он.

Между тем кинокритики высоко оценили картину, призвав отнестись к ней как к острой сатире. Они отметили, что в «Борате» явно высмеиваются не казахстанское, а американское общество — его расизм, антисемитизм, слабое представление о жизни за пределами США.

Кадр из фильма &quot;Борат&quot;
Кадр из фильма «Борат»
kinopoisk.ru

За роль Саша Барон Коэн получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в музыкальном фильме или комедии».

Что известно о продолжении

Продолжение картины несет не менее длинное название: «Борат: подарок в виде порнографической обезьянки вице-президенту Майклу Пенсу, который принесет пользу недавно поредевшей нации Казахстана».

Главный герой после выхода предыдущей картины стал настоящей звездой. Он выдает себя за других людей, чтобы брать интервью у известных личностей.

Сразу после выхода трейлера в Twitter набрал популярность хештег «Отменить Бората» (Cancel Borat), сообщает «Кинопоиск».

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