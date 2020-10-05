Группа Little Big записала кавер для продолжения скандального фильма «Борат», который требуют запретить

Кавер музыканты написали на популярный и многими узнаваемый трек Everybody Dance Now.
«Записали кавер-версию «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма «Борат 2», — сообщили поклонникам Little Big.
Премьера фильма «Борат-2» состоится 23 октября.
Чем известен фильм «Борат»
Первый фильм под полным названием «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышел в 2006 году. Комедия снята в псевдодокументальном стиле.
Главный герой — Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн) — казахстанский журналист, путешествующий по США и встречающийся с разными людьми. По сюжету, Борат по приказу «Министерства информации Казахстана» отправляется в Америку для съемок документального фильма.
В США он влюбляется в актрису Памелу Андерсон и едет к ней, чтобы жениться. По дороге он встречается и общается с феминистками, темнокожими парнями, евреями и так далее. Сватовство к секс-символу Америки заканчивается неудачей, и он возвращается на родину с темнокожей проституткой.
В ленте жители Казахстана показаны очень невежественными и глупыми людьми. В ней женщины впрягаются в повозки вместо лошадей, дети играют с оружием, свою сестру Борат называет «четвертой проституткой во всем Казахстане», а сам умывается из унитаза.
Во время поездки по США журналист пытается смутить американцев и таким образом показать их истинную сущность — они, оказывается, разделяют его невежественные взгляды, пишет «Афиша».
В России неоднозначный фильм не получил прокатное удостоверение и не вышел на большой экран. Также его не показали на Украине, Белоруссии, Иордании, Кувейте, Бахрейне, Омане, Катаре.
В Казахстане картина вызвала особое возмущение. В газете The Guardian посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов разместил колонку, где он заявил, что Саша Коэн «создал целую вымышленную страну — жестокое, примитивное и гнетущее место, названное им «Казахстаном», но не имеющее ничего общего с Казахстаном реальным».
На псевдодокументальный фильм обратил внимание и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«После просмотра фильма стало понятно, что господин Коэн никогда не был в Казахстане. Да и сама лента снималась в бедной румынской деревне. Роли казахов исполнили нищие цыгане. А пьяных коренных жителей сыграли американские студенты», — заявил он.
Между тем кинокритики высоко оценили картину, призвав отнестись к ней как к острой сатире. Они отметили, что в «Борате» явно высмеиваются не казахстанское, а американское общество — его расизм, антисемитизм, слабое представление о жизни за пределами США.
За роль Саша Барон Коэн получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в музыкальном фильме или комедии».
Что известно о продолжении
Продолжение картины несет не менее длинное название: «Борат: подарок в виде порнографической обезьянки вице-президенту Майклу Пенсу, который принесет пользу недавно поредевшей нации Казахстана».
Главный герой после выхода предыдущей картины стал настоящей звездой. Он выдает себя за других людей, чтобы брать интервью у известных личностей.
Сразу после выхода трейлера в Twitter набрал популярность хештег «Отменить Бората» (Cancel Borat), сообщает «Кинопоиск».