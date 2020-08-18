Little Big и Пухляш рвут на части YouTube новым клипом

Мало похожая на российскую группа Little Big и танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов (Пухляш) устанавливают новые рекорды просмотров на YouTube, где крутится их новый видеоклип Tacos.

За несколько дней экстравагантное музыкальное видео про еду посмотрели 6,5 млн человек. Алтайские продукты в съемках задействованы не были.

Дмитрий Красилов исполняет в этом клипе едва ли не главную роль. Он пытается разогреть на кухне в микроволновке бутерброд. Но вдруг ему кажется, что все продукты ожили и начинают петь. Кетчуп, горчица и прочие специи начинают голосить прямо на кухне — «I like to eat».

Зрительские голоса после просмотра клипа разделились. Около 450 тыс. человек поставили ему лайк, но почти 85 тыс. зрителей клип совершенно не понравился.

Многие отмечают, что Пухляш — единственный, кого там можно посмотреть.