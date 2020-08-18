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Little Big и Пухляш рвут на части YouTube новым клипом

Мало похожая на российскую группа Little Big и танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов (Пухляш) устанавливают новые рекорды просмотров на YouTube, где крутится их новый видеоклип Tacos.

Дмитрий Красилов в новом клипе Little Big.
Дмитрий Красилов в новом клипе Little Big.
Скрин из видео Little Big.

За несколько дней экстравагантное музыкальное видео про еду посмотрели 6,5 млн человек. Алтайские продукты в съемках задействованы не были.

Дмитрий Красилов исполняет в этом клипе едва ли не главную роль. Он пытается разогреть на кухне в микроволновке бутерброд. Но вдруг ему кажется, что все продукты ожили и начинают петь. Кетчуп, горчица и прочие специи начинают голосить прямо на кухне — «I like to eat».

Зрительские голоса после просмотра клипа разделились. Около 450 тыс. человек поставили ему лайк, но почти 85 тыс. зрителей клип совершенно не понравился.

Многие отмечают, что Пухляш — единственный, кого там можно посмотреть.

«Действие клипа происходит немедленно после окончания клипа UNO. Пухляш в панике выбегает из студии и вбегает на кухню. Идея — создать бытописание Пухляша, его злоключений и приключений выглядит неплохо. И вообще мне нравится стремление делать истории на стыке клипов и кино. Музыка у LB вообще отходит на второй план, главное entertainment, а это у ребят получается замечательно», — пишет один из поклонников группы.

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