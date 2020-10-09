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Нашумевший российский сериал «Эпидемия» вышел на Netflix

7 октября на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера российского сериала «Эпидемия». Об этом сообщает исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова в своем аккаунте в Instagram.

Сериал "Эпидемия".
Сериал "Эпидемия".
https://www.kinopoisk.ru/

«Наша „Эпидемия“ стартовала на Netflix в 68 странах на 12 языках. Поздравляю всю нашу прекрасную команду», — написала актриса.

Премьера остросюжетного роуд-муви от режиссера документального кино Павла Костомарова состоялась еше в ноябре 2019-го года на сервисе ТНТ-Premier. С 12го октября сериал будет выходить на телеканале «ТВ-3».

По сюжету, Москву поражает странный зомбирующий вирус. Все сражаются за еду и бензин. Главный герой Сергей живет за городом с любимой женщиной и ее больным сыном. Но он не может бросить в беде бывшую жену с его родным ребенком в городе.

По пути обратно к ним цепляются наглые соседи. Всем им теперь нужно спрятаться от заразы на крайнем Севере, забыв прошлые обиды.

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