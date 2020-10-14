Вместо дендрария. Топ-10 мест для осенних фото в Барнауле

Сквер на Строителей
В сквере, расположенном около Центра занятости на пр. Строителей (за гостиницей «Барнаул»), много ветвистых деревьев. Здесь можно сфотографироваться и укутав ботинки в желтые листья, и просто усевшись на огромную скамейку.
Фотографии получатся особенно красочными вечером, когда включится подсветка торгового цента «Galaxy».
Адрес: пр. Строителей, 41а
Клен на Социалистическом
Интересные снимки можно «нащелкать» у небольшого дерева рядом с бывшим рестораном Granmulino. Из-за клена, вокруг усыпанного желтовато-оранжевой и бордовой листвой, почти не видно машин.
Загадочность атмосфере придает витая ограда с кирпичными столбиками. На фоне этого красочного пейзажа остается лишь с улыбкой подбросить к небу осенний букет.
Адрес: пр. Социалистический, 71
Памятник Пушкину
Памятник «Певцу любви любовь награда» на ул. Пушкина окружен изящными фонарями, скамейками и оградой из балюстрад. Сквер — словно с картины Левитана. Под ногами шуршат листья, а вокруг золотистые деревца. На фоне — замечательный концертный зал «Сибирь».
Адрес: ул. Пушкина / пр. Ленина
Беседка в Нагорном парке
Чтобы устроить фотосессию в этом месте, не нужен даже зонтик. Скругленная крыша беседки и так на него похожа.
Арина Антохова, жительница Барнаула:
Мне нравится фотографироваться в беседке недалеко от букв «Барнаул». Тут классно все: небо, деревья, опадающие листья!
Адрес: ул. Мамонтова, 19
«Лесная сказка»
В Барнаульском зоопарке можно сделать фото не только с животными, но и на фоне лесной зоны.
Адрес: ул. Энтузиастов, 12
В жилом комплексе
Между домами № 2 и № 4 на ул. Балтийской высажены молодые деревья. Они невысокие и подойдут для фото с детьми.
Евгений Бобров, редактор:
Обожаю новую аллею на Балтийской. Наши березки не хуже пальм в Валенсии.
Адрес: ул. Балтийская, 2
Сквер у «небоскреба»
В сквере на пересечении ул. Гоголя и пр. Красноармейского (через дорогу от офисного центра «Plaza») растет гигантская яблоня. Осенью она, без листьев, похожа на дерево из фильмов о магах и волшебниках. Спутанные ветви свисают почти до земли, а кора будто приобретает шоколадный оттенок.
Для антуража под яблоней стоят камни, похожие на мини-скалы. Фон у всего этого соответствующий — фреска старинного Доходного дома Аверина, по которой «ходят» дамы в пышных нарядах.
Адрес: ул. Гоголя, 76
Бревенчатый дом на ул. Интернациональной
Жилой дом из лиственницы, стоящий на пересечении ул. Интернациональной и пр. Социалистического, до сих пор украшен узорчатой резьбой и витиеватыми наличниками. А еще напротив него — массивные деревья с широкими стволами.
Оксана Колбасова, студентка Алтайского госуниверситета:
Я бы не стала фотографироваться в дендрарии или на набережной. Слишком уж популярные места. Лучше устраивать фотосессии в укромных местечках. Мне очень нравится, как выглядит старинная архитектура на фоне пасмурного неба. К тому же деревянные домики в центре Барнаула хорошо сочетаются с осенними листьями и теплыми свитерами.
Адрес: пр. Социалистический, 41/ ул. Интернациональная, 88
ГМИЛИКА
У музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая недавно обустроили интерактивную аллею. Уютный садик у дворянской усадьбы ждет всех любителей пофотографироваться.
Адрес: ул. Льва Толстого, 2
ИнАрхДиз и аллея на Горе
Здание, в котором учатся студенты Института архитектуры и дизайна, находится неподалеку от Телецентра. В его высоких окнах отражаются облака, а каменный фасад усыпан причудливыми архитектурными элементами.
Справа от университетского корпуса — длинная аллея. С высокими деревьями, корни которых похожи на настоящие ступеньки, круглой клумбой и старым недостроенным фонтаном.
Студентка Алтайского политехнического университета Анастасия Кузеванова рассказывает: «Выходя из корпуса после пар, понимаю, что он выглядит очень загадочно. Постройка из красного кирпича выигрышно смотрится любое время года. Особенно осенью и зимой».
Адрес: ул. Аванесова, 132 (остановка ул. Ломоносова)
Анастасия Бичакова.