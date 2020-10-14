Вместо дендрария. Топ-10 мест для осенних фото в Барнауле

Разноцветные листья постепенно облетают с деревьев, поэтому надо успеть запечатлеть себя в такой красоте. «Афиша» altapress.ru собрала самые яркие и самобытные места для теплых октябрьских фотосессий.

Сквер на Строителей

В сквере, расположенном около Центра занятости на пр. Строителей (за гостиницей «Барнаул»), много ветвистых деревьев. Здесь можно сфотографироваться и укутав ботинки в желтые листья, и просто усевшись на огромную скамейку.

Фотографии получатся особенно красочными вечером, когда включится подсветка торгового цента «Galaxy».

Адрес: пр. Строителей, 41а

Клен СС0

Клен на Социалистическом

Интересные снимки можно «нащелкать» у небольшого дерева рядом с бывшим рестораном Granmulino. Из-за клена, вокруг усыпанного желтовато-оранжевой и бордовой листвой, почти не видно машин.

Загадочность атмосфере придает витая ограда с кирпичными столбиками. На фоне этого красочного пейзажа остается лишь с улыбкой подбросить к небу осенний букет.

Адрес: пр. Социалистический, 71

Памятник Пушкину

Памятник «Певцу любви любовь награда» на ул. Пушкина окружен изящными фонарями, скамейками и оградой из балюстрад. Сквер — словно с картины Левитана. Под ногами шуршат листья, а вокруг золотистые деревца. На фоне — замечательный концертный зал «Сибирь».

Адрес: ул. Пушкина / пр. Ленина

Нагорный парк. Фото предоставлено ООО «ЖБИ Сибири»

Беседка в Нагорном парке

Чтобы устроить фотосессию в этом месте, не нужен даже зонтик. Скругленная крыша беседки и так на него похожа.

Арина Антохова , жительница Барнаула:

Мне нравится фотографироваться в беседке недалеко от букв «Барнаул». Тут классно все: небо, деревья, опадающие листья!

Адрес: ул. Мамонтова, 19

«Лесная сказка»

В Барнаульском зоопарке можно сделать фото не только с животными, но и на фоне лесной зоны.

Адрес: ул. Энтузиастов, 12

В жилом комплексе

Между домами № 2 и № 4 на ул. Балтийской высажены молодые деревья. Они невысокие и подойдут для фото с детьми.

Евгений Бобров , редактор:

Обожаю новую аллею на Балтийской. Наши березки не хуже пальм в Валенсии.

Адрес: ул. Балтийская, 2

Яблоки СС0

Сквер у «небоскреба»

В сквере на пересечении ул. Гоголя и пр. Красноармейского (через дорогу от офисного центра «Plaza») растет гигантская яблоня. Осенью она, без листьев, похожа на дерево из фильмов о магах и волшебниках. Спутанные ветви свисают почти до земли, а кора будто приобретает шоколадный оттенок.

Для антуража под яблоней стоят камни, похожие на мини-скалы. Фон у всего этого соответствующий — фреска старинного Доходного дома Аверина, по которой «ходят» дамы в пышных нарядах.

Адрес: ул. Гоголя, 76

Бревенчатый дом на ул. Интернациональной

Жилой дом из лиственницы, стоящий на пересечении ул. Интернациональной и пр. Социалистического, до сих пор украшен узорчатой резьбой и витиеватыми наличниками. А еще напротив него — массивные деревья с широкими стволами.

Оксана Колбасова , студентка Алтайского госуниверситета:

Я бы не стала фотографироваться в дендрарии или на набережной. Слишком уж популярные места. Лучше устраивать фотосессии в укромных местечках. Мне очень нравится, как выглядит старинная архитектура на фоне пасмурного неба. К тому же деревянные домики в центре Барнаула хорошо сочетаются с осенними листьями и теплыми свитерами.

Адрес: пр. Социалистический, 41/ ул. Интернациональная, 88

Открытие экскурсионной тропы в ГМИЛИКА Анна Зайкова

ГМИЛИКА

У музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая недавно обустроили интерактивную аллею. Уютный садик у дворянской усадьбы ждет всех любителей пофотографироваться.

Адрес: ул. Льва Толстого, 2

ИнАрхДиз и аллея на Горе

Здание, в котором учатся студенты Института архитектуры и дизайна, находится неподалеку от Телецентра. В его высоких окнах отражаются облака, а каменный фасад усыпан причудливыми архитектурными элементами.

Справа от университетского корпуса — длинная аллея. С высокими деревьями, корни которых похожи на настоящие ступеньки, круглой клумбой и старым недостроенным фонтаном.

Студентка Алтайского политехнического университета Анастасия Кузеванова рассказывает: «Выходя из корпуса после пар, понимаю, что он выглядит очень загадочно. Постройка из красного кирпича выигрышно смотрится любое время года. Особенно осенью и зимой».

Адрес: ул. Аванесова, 132 (остановка ул. Ломоносова)

Анастасия Бичакова.