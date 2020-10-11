В алтайском театре драмы показали отреставрированную за 35 млн рублей сцену

В краевом театре драмы им. Шукшина показали обновленную сцену. За 35 млн рублей здесь полностью заменили полувековые механизмы, которые приводили в движение огромный поворотный круг — его задействуют практически в каждом втором спектакле театра. Работы проводила компания «Стройцирк».

Теперь круг может двигаться в обе стороны с разной скоростью. При этом «разгоняться» он будет плавно — актерам больше не придется изображать «моряков на палубе» и пытаться сохранять равновесие, находясь на нем.

Управлять кольцом будут с помощью дистанционного пульта с сенсорным экраном, который находится за кулисами.

Раньше круг вручную приходилось раскручивать рабочим сцены, а режиссерам — включать погромче музыку, чтобы заглушать скрипы старых механизмов.

«Специалисты, которые занимались реконструкцией, когда извлекли старое оборудование, удивились, как оно вообще работало. Потому что это был самый настоящий металлолом», — рассказала директор театра Любовь Березина.

Как работает улучшенное оборудование, зрители смогут увидеть в таких спектаклях, как «Темные аллеи», «И разыгрались же кони в поле» и многих других.

К столетнему юбилею театр также провел ребрендинг, обновил сайт и сделал новую сувенирную продукцию. В частности, поклонники театра могут приобрести стильную маску.

В алтайском театре драмы показали отреставрированную сцену Анна Зайкова

Ранее стало известно, что в театр драмы накануне 100 сезона приедет популярный актер Константин Хабенский. Он выступит в качестве художественного руководителя при постановке новой пьесы «Интуиция», которую написал публицист Александр Цыпкин.

Писатель немного рассказал о пьесе в своем Instagram.

«Что такое «Интуиция». Пьеса, написанная мною, опять же под чутким руководством Константина Юрьевича, и с участием его идей, дедовщины и вдохновения. 13 монологов людей, который умерли, очнулись Там и вот. Еще в сюжете два ангела. Некоторые монологи вы читали в сборниках. В конце пьесы неожиданный интерактив с участием зрителей", — написал Цыпккин.

Кастинг актеров театра драмы состоится в ноябре, постановка пьесы — в марте будущего года. Ожидается, что Хабенский исполнит одну из ролей и сыграет в трех премьерных спектаклях.

Напомним, что 99-й сезон в театре драмы стартует с 16 октября премьерой «Ревизора» в постановке режиссера Алексея Шавлова. Подробнее о новом спектакле можно прочитать здесь.