«Сибирская монета» устроит на Новый год венецианский карнавал с отечественными звездами

Среди приглашенных гостей — экс-солисты группы «Краски» и «Премьер-министр», комики из Stand Up Club, циркачи и фокусники.
Объявлено три заезда:
- с 31 декабря по 3 января (цена от 50 100 рублей на двоих с новогодним банкетом);
- с 3 января по 6 января (от 24990 рублей на двоих);
- с 6 января по 9 января (от 24990 рублей на двоих).
Посетителям развлекательного комплекса обещают несколько музыкальных площадок и детскую спецпрограмму, кулинарные мастер-классы.
Любителям активного отдыха предложат экскурсии, ледяные забавы на спортплощадках, катание в упряжке с северными оленями, хаски или лошадьми.