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«Сибирская монета» устроит на Новый год венецианский карнавал с отечественными звездами

Altai Palace анонсировал новогоднюю программу. Гости развлекательного комплекса будут встречать 2021 год в стилистике венецианского карнавала. Об этом казино сообщило на своих официальных страницах в соцсетях.

Маска. Карнавал
Маска. Карнавал
СС0

Среди приглашенных гостей — экс-солисты группы «Краски» и «Премьер-министр», комики из Stand Up Club, циркачи и фокусники.

Объявлено три заезда:

  • с 31 декабря по 3 января (цена от 50 100 рублей на двоих с новогодним банкетом);
  • с 3 января по 6 января (от 24990 рублей на двоих);
  • с 6 января по 9 января (от 24990 рублей на двоих).

Посетителям развлекательного комплекса обещают несколько музыкальных площадок и детскую спецпрограмму, кулинарные мастер-классы.

Любителям активного отдыха предложат экскурсии, ледяные забавы на спортплощадках, катание в упряжке с северными оленями, хаски или лошадьми.

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