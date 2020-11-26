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В макияже и маске: посмотрите, какие красавицы будут бороться за звание «Миссис Барнаул 2020»

6 декабря в банкет-холле «Времена года» пройдет финал конкурса «Миссис Барнаул 2020». В нем принимают участие мамы и жены от 25 до 40 лет.

Участницы конкурса "Миссис Барнаул 2020"
Участницы конкурса "Миссис Барнаул 2020"

Участницы покажут жюри все свои таланты и сильные стороны. Они уже прошли профессиональную подготовку, научились дефилировать и правильно подавать себя, а также поучаствовали в творческой фотосессии.

На снимках девушки предстали не только в своих шикарных нарядах, но и в интересных масках — главном атрибуте 2020 года.

Гости красочного шоу смогут увидеть выступления ведущих моделей агентства Татьяны Жилиной и артистов со всей Сибири, показ модной коллекции одежды и получить подарки от спонсоров.

Также после конкурса пройдет празднование десятилетие агентства Татьяны Жилиной.

Билеты можно приобрести здесь. Начало фэшн-шоу в 17:00.

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