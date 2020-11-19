Развеют грусть-тоску. Какие стендаперы скоро приедут повеселить понурых барнаульцев

Во времена невеселых новостных сводок единственными приезжими артистами, которые могут нас порадовать, оказались комики-стендаперы. Большинству не нужны огромные залы — хватит и уютного паба. Кто нас будет веселить в ближайшие месяцы — в обзоре «Афиши».

Гоша Борода

Гоша Борода (он же Георгий Рубайло) из Красноярска всегда шутит резко и правдиво. Поэтому его сольные концерты на Youtube честно собирают миллионные просмотры. В его копилке шуток — богатая коллекция смешных историй из семейной жизни.

Шутка: «Раньше за один день , проведенный в спортзале , я терял два килограмма. Сейчас я теряю просто день — и больше ничего!»

Когда приедет: 24 ноября

Куда идем: Hairy Lemon Pab

Время и деньги: 19:00 , 500−900 рублей

Ярослава Тринадцатко и Руслан Халитов

О Ярославе Тринадцатко многие пользователи интернета узнали после документального фильма Юрия Дудя о Камчатке. Девушка могла сделать карьеру стоматолога, но выбрала кочевую судьбу стендап-комика. Трехлетний опыт работы в поликлинике на родном полуострове дал ей необъятный материал для собственных выступлений.

Вместе с ней приедет Руслан Халитов — комик, который считает, что единственная проблема татар в том, что однажды они связались с монголами. Но не ждите от него шуток исключительно о национальных особенностях — Руслан может рассказать смешно даже о выборе шапки.

Шутка: «Вы меня извините , но я считаю , что собак заводят более ответственно , чем детей. Псы всегда появляются запланировано. Не бывает такого , что девушка перепила в клубе , а через девять месяцев — бац — появился мопс».

Когда приедут: 4 декабря

Куда идем: Hairy Lemon Pab

Время и деньги: 19:00 , 500−1000 рублей

Нурлан Сабуров

Одна из самых больших звезд российского стендапа — поэтому он единственный из всех собирается выступать в большом зале.

Наибольшую популярность Нурлан приобрел после создания собственного Youtube-шоу «Что было дальше». В нем гости приходят к комикам, где под их непрекращающиеся шутки рассказывают историю и предлагают угадать, чем она закончилась.

В Барнауле Нурлан выступит с большим сольным стендап-концертом. Аудитория любит горячего казахского парня за шутки без границ, свободные импровизации, сложное сочетание больного воображения и насыщенных будней примерного семьянина.

Шутка: «Знаете , почему мы , все нерусские , братья? „Братан“, „братуха“… Потому что мы сами не можем выговорить имена друг друга!»

Когда приедет: 21 декабря

Куда идем: ДК «Моторостроителей»

Время и деньги: 19:00 , 1100−4500 рублей

Алексей Квашонкин и Саша Малой

Алексей Квашонкин законченный романтик на сцене и в жизни — у него уже есть ипотека и жена с пакетом для пакетов. На концертах он любит пошутить над собой, своими близкими и друзьями. Предельной откровенностью Алексей подкупает любого зрителя.

Квашонкин приедет в Барнаул вместе с Сашей Малым, которого многие знают по сериалу «Физрук». Комик иронично обыграл свой низкий рост, взяв говорящий псевдоним, и сделал его основной темой выступлений. Зрителям Саша часто рассказывает неудобные истории тридцатилетнего человека, которого вечно принимают за подростка.

Шутка: «Недавно я пил с подружкой , и она говорит: «Чувствуешь , суп какой-то отстойный?». Я говорю: «Нет , нормальный суп». И она такая: «Нет , ты просто не понимаешь , у женщин больше вкусовых рецепторов , чем у мужчин , поэтому я могу понять , что этот суп отстойный , а ты нет». Я подумал , это так низко — хвастаться перед другими врожденными преимуществами. Все равно что сказать: «Эй , корова , посмотри-ка , что это у меня? Пальцы! Я могу брать предметы!»; «Эй , осьминог , что это у меня? Суставы!»; «Работник Макдональдса , что это у меня? Самоуважение!».

Когда приедут: 15 января

Куда идем: Hairy Lemon Pab