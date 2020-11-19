Развеют грусть-тоску. Какие стендаперы скоро приедут повеселить понурых барнаульцев

Гоша Борода
Гоша Борода (он же Георгий Рубайло) из Красноярска всегда шутит резко и правдиво. Поэтому его сольные концерты на Youtube честно собирают миллионные просмотры. В его копилке шуток — богатая коллекция смешных историй из семейной жизни.
Шутка: «Раньше за один день, проведенный в спортзале, я терял два килограмма. Сейчас я теряю просто день — и больше ничего!»
Когда приедет: 24 ноября
Куда идем: Hairy Lemon Pab
Время и деньги: 19:00, 500−900 рублей
Ярослава Тринадцатко и Руслан Халитов
О Ярославе Тринадцатко многие пользователи интернета узнали после документального фильма Юрия Дудя о Камчатке. Девушка могла сделать карьеру стоматолога, но выбрала кочевую судьбу стендап-комика. Трехлетний опыт работы в поликлинике на родном полуострове дал ей необъятный материал для собственных выступлений.
Вместе с ней приедет Руслан Халитов — комик, который считает, что единственная проблема татар в том, что однажды они связались с монголами. Но не ждите от него шуток исключительно о национальных особенностях — Руслан может рассказать смешно даже о выборе шапки.
Шутка: «Вы меня извините, но я считаю, что собак заводят более ответственно, чем детей. Псы всегда появляются запланировано. Не бывает такого, что девушка перепила в клубе, а через девять месяцев — бац — появился мопс».
Когда приедут: 4 декабря
Куда идем: Hairy Lemon Pab
Время и деньги: 19:00, 500−1000 рублей
Нурлан Сабуров
Одна из самых больших звезд российского стендапа — поэтому он единственный из всех собирается выступать в большом зале.
Наибольшую популярность Нурлан приобрел после создания собственного Youtube-шоу «Что было дальше». В нем гости приходят к комикам, где под их непрекращающиеся шутки рассказывают историю и предлагают угадать, чем она закончилась.
В Барнауле Нурлан выступит с большим сольным стендап-концертом. Аудитория любит горячего казахского парня за шутки без границ, свободные импровизации, сложное сочетание больного воображения и насыщенных будней примерного семьянина.
Шутка: «Знаете, почему мы, все нерусские, братья? „Братан“, „братуха“… Потому что мы сами не можем выговорить имена друг друга!»
Когда приедет: 21 декабря
Куда идем: ДК «Моторостроителей»
Время и деньги: 19:00, 1100−4500 рублей
Алексей Квашонкин и Саша Малой
Алексей Квашонкин законченный романтик на сцене и в жизни — у него уже есть ипотека и жена с пакетом для пакетов. На концертах он любит пошутить над собой, своими близкими и друзьями. Предельной откровенностью Алексей подкупает любого зрителя.
Квашонкин приедет в Барнаул вместе с Сашей Малым, которого многие знают по сериалу «Физрук». Комик иронично обыграл свой низкий рост, взяв говорящий псевдоним, и сделал его основной темой выступлений. Зрителям Саша часто рассказывает неудобные истории тридцатилетнего человека, которого вечно принимают за подростка.