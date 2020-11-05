3 и 4 ноября в концертном зале «Сибирь» прошла презентация новой программы Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая из цикла «Народы Алтая». Ее ведущим стал известный артист театра и кино Андрей Мерзликин.

Это уже третья программа из цикла «Народы Алтая». В нее вошли концертные номера, посвященные культуре народов, проживающих в нашем регионе.

Ансамбль представил песенное и хореографическое творчество татар, украинцев, казахов, немцев, чувашей, русских и др. Весь материал был собран во время экспедиций по районам Алтайского края.

«Я долго не раздумывал, взяться ли за участие в представлении, — рассказал Андрей Мерзликин. — Всякий раз использую любую возможность приехать в регион, который дорог сердцу. Материал понятен всем. Это называется любовь к малой родине. Сложно любить родину во всем ее географическом размахе от Калининграда до Владивостока. Поэтому мы любим именно то место, где родились и выросли, те песни, которые слушал, людей, с которыми общался, воздух, которым дышал».

«Рады, что Андрей всегда с удовольствием приезжает на Алтай. С ним очень интересно общаться, у него в монологах такая любовь к земле и к людям, что мне кажется, что это его родная программа. Для нас это большой подарок», — сказала главный балетмейстер ансамбля Елена Березикова.