«Ведьмы» удачно начали собирать кассу в российском кинопрокате

Приключенческое фэнтези «Ведьмы», снятое режиссером Робертом Земекисом, успешно стартовало в отечественном прокате. За четыре дня фильм заработал 121 млн рублей, сообщает ProfiCinema.ru .

По сюжету очень толерантной картины, ведьмы решили наказать детей и превратить их в мышей. Но чернокожая бабушка приходит на помощь чернокожему маьчику в противостоянии с белыми ведьмами. В картине снимались: Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Крис Рок, Стэнли Туччи, Коди-Лей Истик.

На втором месте по итогам уик-энда в России фильм с Робертом де Ниро и Умой Турман. Картина называется «Дедушка нелегкого поведения», и она уже вторую неделю приносит прокатчикам по 40−45 млн рублей. Режиссер Тим Хилл может быть доволен.

Третью строчку в российском прокате занял аниматик «Повелитель драконов». Он принес прокатчикам 31,5 млн рублей. Картину называют удивительной сказкой, которая перенесет вас в детство.