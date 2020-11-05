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«Ведьмы» удачно начали собирать кассу в российском кинопрокате

Приключенческое фэнтези «Ведьмы», снятое режиссером Робертом Земекисом, успешно стартовало в отечественном прокате. За четыре дня фильм заработал 121 млн рублей, сообщает ProfiCinema.ru.

Кадр из кинофильма "Ведьмы".
Кадр из кинофильма "Ведьмы".
Скриншот официального трейлера.

По сюжету очень толерантной картины, ведьмы решили наказать детей и превратить их в мышей. Но чернокожая бабушка приходит на помощь чернокожему маьчику в противостоянии с белыми ведьмами. В картине снимались: Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Крис Рок, Стэнли Туччи, Коди-Лей Истик.

На втором месте по итогам уик-энда в России фильм с Робертом де Ниро и Умой Турман. Картина называется «Дедушка нелегкого поведения», и она уже вторую неделю приносит прокатчикам по 40−45 млн рублей. Режиссер Тим Хилл может быть доволен.

Третью строчку в российском прокате занял аниматик «Повелитель драконов». Он принес прокатчикам 31,5 млн рублей. Картину называют удивительной сказкой, которая перенесет вас в детство.

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