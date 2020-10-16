Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Названа дата выхода на экраны фильма «Цой». Видео

Фильм «Цой», снятый знаменитым российским режиссером Алексеем Учителем, выйдет в российский прокат 12 ноября.

Виктор Цой с сыном.
Виктор Цой с сыном.
открытые источники

Но главным героем фильма является не лидер рок-группы «Кино», а водитель автобуса «Икарус» Павел Шелест. Именно его поклонники музыканта обвиняли в гибели Цоя в результате ДТП, которое произошло в августе 1990 года.

Трагедия произошла в Латвии, где группа «Кино» работала над «Черным альбомом». Примерно в полдень «Москвич-2141», которым управлял Цой, столкнулся с «Икарусом» Павла Шелеста. Предположительно, Цой уснул за рулем, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Цой погиб на месте.

Главную роль в фильме сыграл актер Евгений Цыганов. Его герою предстоит пережить тяжелый период, когда все вокруг обвиняют его в смерти музыканта.

Также в «Цое» исполняют различные роли Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Мария Пересильд и другие известные российские актеры.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка