Названа дата выхода на экраны фильма «Цой». Видео

Но главным героем фильма является не лидер рок-группы «Кино», а водитель автобуса «Икарус» Павел Шелест. Именно его поклонники музыканта обвиняли в гибели Цоя в результате ДТП, которое произошло в августе 1990 года.

Трагедия произошла в Латвии, где группа «Кино» работала над «Черным альбомом». Примерно в полдень «Москвич-2141», которым управлял Цой, столкнулся с «Икарусом» Павла Шелеста. Предположительно, Цой уснул за рулем, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Цой погиб на месте.

Главную роль в фильме сыграл актер Евгений Цыганов. Его герою предстоит пережить тяжелый период, когда все вокруг обвиняют его в смерти музыканта.

Также в «Цое» исполняют различные роли Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Мария Пересильд и другие известные российские актеры.