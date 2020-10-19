Назван самый популярный сериал Netflix в 2020 году

Премьера состоялась 18 сентября. За первые 28 дней его посмотрели 48 млн пользователей, пишет «Лента».

«Сестра Рэтчед» — это приквел к легендарному фильму Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи.

В сериале подробно рассказывается, как молодая медсестра в психиатрической больнице постепенно превращается в хладнокровного монстра, который будет держать в страхе всех пациентов. Она же появляется в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».

Главную роль в нем сыграла Сара Полсон, которая известна зрителям по фильму «12 лет рабства» и сериалам «Американская история ужасов» и «Отчаянные домохозяйки».

Сериал уже продлили на второй сезон.

Netflix — стриминговый видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и телешоу. Компания не только транслирует, но и самостоятельно создает собственные тв-продукты. Так, самым популярным оригинальным сериалом на платформе признали первый сезон «Ведьмака».