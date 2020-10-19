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Назван самый популярный сериал Netflix в 2020 году

Стриминговая платформа Netflix назвала свой самый популярный новый сериал. Им стал проект «Сестра Рэтчед».

Сериал "Рэтчед"
Сериал "Рэтчед"
kinopoisk.ru

Премьера состоялась 18 сентября. За первые 28 дней его посмотрели 48 млн пользователей, пишет «Лента».

«Сестра Рэтчед» — это приквел к легендарному фильму Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи.

В сериале подробно рассказывается, как молодая медсестра в психиатрической больнице постепенно превращается в хладнокровного монстра, который будет держать в страхе всех пациентов. Она же появляется в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».

Главную роль в нем сыграла Сара Полсон, которая известна зрителям по фильму «12 лет рабства» и сериалам «Американская история ужасов» и «Отчаянные домохозяйки».

Сериал уже продлили на второй сезон.

Netflix — стриминговый видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и телешоу. Компания не только транслирует, но и самостоятельно создает собственные тв-продукты. Так, самым популярным оригинальным сериалом на платформе признали первый сезон «Ведьмака».

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