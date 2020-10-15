Назван актер, которому досталось самое большое количество постельных сцен в кино

Американская писательница Кэрри Уиттмер опубликовала рейтинг актеров, которые чаще всего занимаются сексом в кино. Первую строчку занял Киану Ривз, который провел за постельными сценами 568 секунд в 12 фильмах, пишет piter.tv.

На втором месте — завоевывающий все большую популярность Роберт Паттинсон. Актер из «Сумерек» играл любовные сцены в восьми фильмах. Общее число секунд в подобной тематике составило 410.

На третьей строчке оказался американский актер и продюсер Джейк Джилленхол. Постельные сцены с его участием были в 10 фильмах общей продолжительностью 404 секунды.

Всего в рейтинге 28 актеров. Среди них также есть Брэд Питт, Роберт Дауни-младший, Леонардо ДиКаприо и другие.

По мнению Уиттмер, чем известнее становится актер, тем больше ему предлагают кассовых проектов, в которых, как правило, минимум откровенных сцен.