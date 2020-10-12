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«Король ужасов» Стивен Кинг оценил российский сериал про пандемию

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг посмотрел на платформе Netflix сериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова и поделился впечатлениями в Twitter. «Королю ужасов» фильм понравился — картину он сравнил со спагетти-вестерном, «только со снегом и смертельным вирусом», пишет РБК.

Сериал "Эпидемия".
Сериал "Эпидемия".
https://www.kinopoisk.ru/

Кинг отметил, что сериал выглядит круто, только «некоторые моменты сняты шиворот навыворот. Почему? Не знаю».

«Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Незначительный спойлер: мелкий пацан — заноза в заднице», — написал Кинг в своем аккаунте.

Напомним, что российский сериал «Эпидемия» вышел на стриминговой платформе Netflix 7 октября. Он будет показан в 68 странах на 12 языках мира.

Картина вышла в 2019 году, задолго до начала пандемии. В нем рассказывается о неизвестном вирусе, который убил большинство населения Москвы. Столица превратилась в поле боя, где каждый борется за выживание, как может.

Главные роли в сериале исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак.

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