Что известно о новом сериале с майором Черкасовым, который так хвалят зрители

12 октября на Первом канале стартовал сериал «Катран» о прозорливом майоре московского уголовного розыска Иване Черкасове (актер Андрей Смоляков). Вместе со своей помощницей Соней (Марина Александрова) он расследует загадочное убийство в подпольном казино.

Сюжет

Дело происходит в 1978 году. В Подмосковье убита молодая картежница Кира Миллер и ее любовник — полковник МВД Потапенко. В ходе расследования выясняется, что девушка незадолго до кончины проиграла 400 тыс. советских рублей в подпольном казино — «катране».

Майор Черкасов подсылает туда свою помощницу Соню. Но богемная жизнь завлекает ее — она начинает крутить роман с местным пианистом Борисом.

Незаметно Соня повторяет судьбу убийцы Киры — увлеченная игрой, она погрязает в долгах. На помощь ей может прийти только майор Черкасов.

Атмосфера

Создатели сериала постарались до малейших деталей воссоздать атмосферу советских подпольных казино — внимание было уделено всем предметам быта советской эпохи.

Сериал «Катран» kinopoisk.ru

Также они снимали на настоящей рыбной ферме, сохранившейся с 70-х годов в Тверской области. Сразу после съемок ее закрыли на современную реконструкцию.

Цикл

«Катран» — это уже седьмой телефильм о майоре Черкасове, которого неизменно играет артист Андрей Смоляков. Действие мини-сериалов разворачиваются в советское время.

Некоторые сюжеты взяты из реальной жизни. Например, сериал «Мосгаз» основан на истории серийного убийцы Владимира Ионесяна, который орудовал в 60-е годы в Москве. Преступник носил прозвище «Мосгаз», потому что представлялся сотрудником газовой службы.

Сериал «Катран» kinopoisk.ru

Черкасов расследует разные дела. Ему приходилось искать могущественную банду, которая похищала социалистическую собственность и не оставляла никаких следов, и шпиона, передававшего Западу секретные данные о сверхсекретной ракете «Сатана».

Отзывы

Судя по отзывам, зрители высоко оценили сериал, отметив, что это один из лучших проектов «Первого канала», пишет журнал о цифровом телевидении tv-mag.

Интересный долгожданный сериал! Но почему опять трансляция по одной серии? Весь кайф от просмотра обломали. Прекрасный подбор актёров! Мне очень понравилось начало! По сравнению с предыдущим сезоном небо и земля. Тут реально интересно. Но мало. Хочется по две серии. Смоляков как коньяк, с годами все лучше и лучше, — восторженно комментируют поклонники подвигов Черкасова.

Сериал состоит из 8 серий. Заключительная выйдет 22 октября.