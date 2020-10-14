Боевой Колобок с голосом Харламова: в сети вышел трейлер фильма «Последний богатырь-2»

В сети появился трейлер фильма «Последний богатырь. Корень зла». Это продолжение отечественного кассового блокбастера, который вышел в 2017 году. Тогда фильм в прокате собрал 1,7 млрд рублей, пишет «Кинопоиск».

Главный герой фильма — москвич Иван, который с удивлением выяснил, что он сын Ильи Муромца. В сказочном Беломорье он победил Древнее зло и остался там жить со своей возлюбленной Василисой.

В сиквеле Ивану предстоит вновь спасти родное Белогорье и доказать всем, что он настоящий богатырь. В частности, победить в Богатырских играх, на которые съезжаются витязи со всего сказочного края.

Но во время состязаний снова пробуждается Древнее зло. Со своими старыми знакомыми — Бабой-Ягой, Кащеем, Водяным — Иван отправляется искать истоки темной магии.

В сиквеле появятся и новые герои — в частности, красавец Финист и боевой Колобок, которого озвучил комик Гарик Харламов.

Премьера сказочного блокбастера пройдет 1 января 2021 года.