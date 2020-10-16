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Российский сериал «Эпидемия» вошел в сотню самых популярных ТВ-проектов

Российский сериал «Эпидемия» вошел в глобальный рейтинг 100 самых популярных телевизионных проектов портала IMDb, сообщили в пресс-службе Газпром-медиа.

Сериал "Эпидемия".
Сериал "Эпидемия".
https://www.kinopoisk.ru/

Рейтинг Most Popular TV Shows строится на анализе поведенческих факторов миллионов уникальных пользователей IMDb. В него попадают самые обсуждаемые проекты, которые посетители портала чаще всего ищут и оценивают.

«Эпидемия» — единственный сериал из России, который в данный момент находится в сотне самых популярных телевизионных шоу среди пользователей IMDb. В этом списке также присутствуют «Игра престолов», «Симпсоны», «Мир дикого запада», «Шерлок», «Клан Сопрано».

Мировая популярность пришла к «Эпидемии» после того, как 7 октября он стартовал на онлайн-видеосервисе Netflix в премиальной категории Netflix Originals и сразу попал в топ-10 самых просматриваемых сериалов платформы.

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