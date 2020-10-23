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Стало известно, какой фильм ужасов самый страшный

Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в мире. Им оказался хоррор «Синистер» Скотта Дерриксона, снятый в 2012 году.

Фильм "Синистер"
Фильм "Синистер"
kinopoisk.ru

Для рейтинга исследователи проанализировали 50 самых рейтинговых хорроров по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit, сообщает «Афиша».

Они собрали фокус-группу и зафиксировали их сердцебиение при просмотре этих фильмов.

Картина Скотта Дерриксона заставила сердца участников эксперимента биться со средним ритмом в 86 ударов в минуту — это на 32% больше среднего показателя за все время исследования (65 ударов в минуту).

Вторым страшным фильмом стал «Астрал» режиссера Джеймса Вана. Во время отдельных сцен у зрителей поднялся пульс до 133 ударов в минуту.

На третьей строке оказалось «Заклятье» того же режиссера — сердца зрителей во время его просмотра бились со скоростью 85 ударов в минуту.

В топ-10 самых страшных хорроров также попали «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно» 2014 года, «Заклятие-2», «Бабадук», «Спуск» и «Визит».

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