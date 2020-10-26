Актриса нового сериала «Иванько» рассказала об откровенных сценах и большой мечте

Одна из самых популярных и колоритных комедийных актрис России Валентина Мазунина рассказала о своей героине в сериале «Иванько» — учительнице танцев и тамаде Насте, а также о том, как она решилась на откровенные сцены в сериале. Новый сериал ТНТ повествует о трех женщинах 30+, которые пытаются наладить свою жизнь, но в итоге запутываются еще больше.

— Расскажите , как сериал «Иванько» появился в вашей жизни. Вас пригласили на эту роль или вы сами откликнулись на кастинг?

— Сериал «Иванько» возник в моей жизни очень давно. Пилот мы сняли года за два до того, как начали снимать сам сериал. Писала его моя знакомая Ксения Воронина, с которой мы познакомились, когда я приехала в Москву, она — подруга моих подруг. Ксения позвала меня попробоваться, но первые пробы я проходила на роль Вали, другой героини. И Ксения, когда писала сериал, имела в виду меня, у этой героини вообще много моих черт. Наверное, с тех времен у героини осталось мое имя.

Мне очень понравился сценарий, понравилась роль, я дико загорелась проектом. Но часто так бывает — когда что-то сильно нравится, ты начинаешь так стараться, что выпрыгиваешь из штанишек. И мне кажется — не знаю, как на самом деле, говорю только о своих ощущениях — я начала дико выпрыгивать из штанишек. Что-то не сложилось, и Ксюша предложила попробоваться на роль Насти. Мы сняли пилот, и потом я долго размышляла, работать мне в этом проекте или нет.

Знаю, что на роль Насти было много проб. Но в итоге позвали меня, чему я бесконечно рада. Рада этим бесконечным разговорам с Ксюшей, потому что сейчас это одна из самых дорогих мне ролей!

Актриса Валентина Мазунина. предоставлено пресс-службой ТНТ

— Почему сериал вас заинтересовал?

— Соглашусь с тем, что это сериал про взрослых людей. Мне кажется, аудитория сериала — это люди старше 25 или 30 лет. И мне нравится, что героини сериала такие узнаваемые. В каждой из нас живет маленькая Валя, Настя и Яся.

А еще сериал дорог мне тем, что Настя и Валя вместе создают нечто целое. У людей бывает биполярочка, когда человека швыряет из стороны в сторону. Я человек очень рефлексирующий, и мне кажется, что во мне настоящей присутствует больше черт Вали. Я склонна к сомнениям, душевным метаниям. А потом я резко говорю себе «Соберись!», отбрасываю сомнения, и во мне просыпается Настя — решительная девушка, которая готова прямо идти к своей судьбе, брать ее в свои руки.

— Порой кажется , что ваша героиня Настя говорит самые рациональные слова — о том , что иногда надо подстроиться под ситуацию , о том , что надо больше заботиться о себе…

— Да, Настя — это рацио, но ведь и ее штырит по своим полюсам! Она — крепко стоящий на ногах человек, четко знающий, что она хочет, и как она будет это получать. Может быть, ее решения не всегда правильные, но так часто бывает и в жизни. Зато она сама делает сознательный выбор.

— Ксения Воронина рассказывала , что вы ради роли пошли на эксперименты — снимались в нижнем белье , например — со словами , что раз надо для роли , значит , надо. Это очень круто и смело. Как долго вы шли к такому взгляду на профессию?

— Мне кажется, что в этом плане мне повезло с художественным руководителем, у которого я училась — Михаилом Юрьевичем Скоморохом. Он смелый, упорный человек, который дал мне многое, в том числе привил решительность. Благодаря ему я понимаю, что в кино мы показываем не просто голое тело ради голого тела — это наша работа, в этом есть смысл. Без этого нельзя было бы показать в «Иванько» весь спектр наших отношений с Лешей, которого сыграл Михаил Тройник.

Эти отношения построены на дикой животной страсти! И я понимала, что моя героиня без обнажения не обойдется. Поэтому я решилась. Хотя были моменты, когда я думала — «господи, моему папе не надо это смотреть!» Но зато после такого эксперимента я для себя поняла, что и в обнаженных сценах мне тоже нормально, это плюс в мою личную копилку. А я вообще за развитие и смелые поступки.

Ну и, конечно, в этом деле никуда без доверия режиссеру, креативному продюсеру, своему партнеру. Я иду на такие штуки только осмысленно, четко понимая, почему это необходимо сериалу. И иду на это смело. Мне кажется, я всегда такой была.

Актриса Валентина Мазунина. предоставлено пресс-службой ТНТ

— Расскажите про ваш дуэт с Михаилом Тройником — кажется , это ваш первый партнер по довольно откровенным сценам.

— После съемок прошел уже год, и сейчас мне не кажется, что сцены были такими безумно откровенными! Но, может быть, я посмотрю серию и скажу — елки-палки! Вообще между мной и Мишкой еще на пробах проскочила партнерская искра. Но в самом начале съемок нам было тяжело, потому что Миша — актер и человек более рациональный, а я — более импульсивная, интуитивно идущая вперед. Я понимала, что он мне нравится, как артист и человек, но что-то не складывалась, и в его глазах я видела то же самое — понимала, что он ко мне тянется, хочет разобраться, что у меня внутри.

Очень долго мы пристраивались, но зато после сцены на окне, в которой у наших героев был бурный секс, все получилось. Про ту сцену Ксюша сказала, что сейчас зритель должен увидеть любовь Насти и Леши.

Перед съемками мы с Мишей сидели и разговаривали — он без одежды, я кое-как одетая, люди вокруг ходят… Не самая комфортная обстановка. Но в один момент я просто отключилась от суеты, и у нас с Мишей сложились актерские отношения. Мы и сейчас дружим, и после «Иванько» снялись вместе в еще одном проекте. Миша — он такой чудный, большой ребенок, при всей своей брутальности. И я такая же! На этом мы сошлись. Сейчас мы созваниваемся, обсуждаем все на свете. Мне кажется, он очень талантливый и цельный артист.

Мне кажется, прелесть нашей актерской пары с Мишей в том, что она очень жизненная и честная. Может быть, чисто эстетически их любовь может показаться не самой красивой. Но это жизненно! Люди будут узнавать себя в этой паре, и, может быть, это кому-то поможет посмотреть на себя со стороны. Я буду рада, если наш сериал поможет людям изменить свою жизнь в лучшую сторону.

— Расскажите про ваш дуэт с Линой Миримской. Как ваша дружба в реальной жизни помогла вашим героиням существовать на экране? А может быть , с этим наоборот связаны какие-либо сложности?

— Линка — удивительная, и она очень отличается от своей героини в сериале. Мне кажется, мы и в жизни с ней как два паззла, подошли друг другу. После пилота мы стали общаться. Вспоминаю день, когда мы только начали снимать сериал, было так холодно, шесть утра, а мы должны были сидеть на лавке и вести задушевный разговор.

Сцена у нас долго не получалась, ее даже решили переснять. И мы с Линой просто сели на лавочку и стали разговаривать. Это увидела Ксюша, и поняла — вот оно! Миримскую я обожаю! Она такая космическая, улетная женщина, мы любим с ней поговорить, потому что-то, как я росла и формировалась, для нее удивительно, такую сторону жизни она не знает. И для меня тоже удивительны моменты ее взросления — совсем не такие, как у меня. На этой разности мы и сошлись. Она моя птичка!

— Действие сериала происходит не в Москве и не в Питере , и в целом в последнее время регионы все чаще и чаще становятся героями сериалов. Какие у вас по этому поводу чувства? Как думаете , это заслуга «Реальных пацанов»?

— Я очень рада тому, что люди узнают себя в современных сериалах. Так получилось, что сейчас я живу в Москве, но все мое детство, вся моя юность прошли в Перми. Жизнь вне Москвы очень отличается. Сейчас я езжу по России с антрепризными спектаклями, смотрю на страну и сильно удивляюсь и печалюсь. Люди у нас добрые, прекрасные, отзывчивые, но материально живут намного хуже. У них нет возможностей, перспектив роста, и это очень страшно. Я из-за этого расстраиваюсь.

Почему так получается, что регионы живут хуже? Когда мы снимали «Иванько», мы приезжали на пару дней в Ярославль. Такой красивый исторический город, но такой пошарпанный… Ну почему, почему же этой красотой никто не занимается? Для меня это боль. Моя семья живет в Перми и в Верещагино — это маленький город рядом с Пермью. И мне бы хотелось, чтобы у родителей были возможности смотреть на красоту, чтобы они были защищены, чтобы они могли получить от этой жизни все. Но в Верещагино, хоть я его и обожаю, не самая радужная картина жизни.

В родном городе я очень давно не была, скучаю по нему. Начался карантин, потом у меня была работа, сейчас вторая волна… Как человек ответственный, я боюсь привезти вирус родителям, поэтому пока я не приезжаю. И моя самая большая мечта сейчас — на Новый год собраться всей семьей дома. И я сделаю все, чтобы она сбылась!

— Совсем недавно на ТНТ начался показ сериала «Территория», который сняли в Пермском крае. Если «Реальные пацаны» показали Пермь настоящей , то «Территория» — мистической. Видели ли вы этот сериал?

— К сожалению, я его не видела, но в этом сериале снималась моя подруга из Пермского ТЮЗа, мои друзья из Кудымкара, с которыми мы учились в институте, жили в общежитии. Поэтому на «Территорию» я выделю время. По слухам, сериал получился очень крутым!