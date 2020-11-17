Заядлый путешественник расскажет барнаульцам, как проехал половину Африки автостопом

21 ноября в краевой библиотеке им. Шишкова выступит путешественник и автор 58 книг Антон Кротов. На встрече с читателями он расскажет, как минувшей зимой объездил больше 30 стран Африки автостопом.

Путешественник расскажет, как посетил Мавританию, Сенегал, Гамбию, Гвинею-Биссау, Гвинею, Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер, Чад.

Также он ответит на интересующие вопросы о других своих путешествиях — всего он посетил около 130 стран и преодолел автостопом свыше 900 тыс. километров.

«Антон Кротов путешествует с 1991 года. Он основатель московской Академии вольных путешествий, изобретатель проекта „Дом для всех“, создатель Лесного Трезвого Схода вольных путешественников. Выступал более чем с тысячью лекций в 250 городах мира», — рассказали организаторы встречи.

Встреча начнется в 15:00. Вход свободный.