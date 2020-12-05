Где и когда в Барнауле откроют снежные городки

Барнаульский «арбат»
Первым 20 декабря откроют снежный городок на пешеходной улице Мало-Тобольской.
Работы на «арбате» уже стартовали. Улицу украсят 20-ю новыми светящимися фигурами в виде героев детских сказок и мультфильмов.
Также здесь будет установлена шестиметровая светодиодная ель с большими снежинками и шарами, размещен световой потолок, планируется установка восьми ледовых барельефов, двух малых детских горок.
Площадь Сахарова
6 декабря Социалистический проспект традиционно перекроют для возведения ледового городка.
Здесь возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой, поставят елку и сделают иллюминацию.
Также установят четыре маленькие горки и одну среднюю, два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, скульптуру Быка, Деда Мороза и Снегурочки.
На входе посетителей будет встречать светодиодный герб Барнаула.
Точная дата открытия городка пока неизвестна, зато известно, что разберут его и восстановят автомобильное движение 17 января.
Где будут еще городки
Еще один снежный городок возведут в Октябрьском районе по адресу ул. Г. Титова, 9. Проезд по площади будет запрещен с 7 декабря по 15 января.
Из-за ледовых скульптур нельзя будет подъехать и к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) — новогодней площадке Центрального района. Проезд будет перекрыт 15 декабря по 15 января.