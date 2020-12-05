Где и когда в Барнауле откроют снежные городки

В Барнауле начались работы по строительству снежных городков и украшению города к Новому году. Где, что и когда откроют — в обзоре «Афиши».

Барнаульский «арбат»

Первым 20 декабря откроют снежный городок на пешеходной улице Мало-Тобольской.

Работы на «арбате» уже стартовали. Улицу украсят 20-ю новыми светящимися фигурами в виде героев детских сказок и мультфильмов.

Также здесь будет установлена шестиметровая светодиодная ель с большими снежинками и шарами, размещен световой потолок, планируется установка восьми ледовых барельефов, двух малых детских горок.

Площадь Сахарова

6 декабря Социалистический проспект традиционно перекроют для возведения ледового городка.

Снежный городок в Барнауле. Год театра. Анна Зайкова , altapress.ru

Здесь возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой, поставят елку и сделают иллюминацию.

Также установят четыре маленькие горки и одну среднюю, два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, скульптуру Быка, Деда Мороза и Снегурочки.

На входе посетителей будет встречать светодиодный герб Барнаула.

Точная дата открытия городка пока неизвестна, зато известно, что разберут его и восстановят автомобильное движение 17 января.

Где будут еще городки

Еще один снежный городок возведут в Октябрьском районе по адресу ул. Г. Титова, 9. Проезд по площади будет запрещен с 7 декабря по 15 января.

Снежный городок в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Из-за ледовых скульптур нельзя будет подъехать и к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) — новогодней площадке Центрального района. Проезд будет перекрыт 15 декабря по 15 января.