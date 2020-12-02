С 6 декабря в Барнауле закроют для проезда пл. Сахарова

Официально проезд по проспекту от ул. Молодежной до Мерзликина закроют с 9:00. Возобновят движение 17 января 2021 года после демонтажа городка.
На площади традиционно возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой, поставят елку и сделают иллюминацию.
Также установят четыре маленькие горки и одну среднюю, два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, скульптуру Быка, Деда Мороза и Снегурочки.
Где еще перекроют дороги
С 7 декабря по 15 января закроют проезд по площади на ул. Германа Титова, 9, там будет находится снежный городок Октябрьского района.
С 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) — новогодней площадке Центрального района.