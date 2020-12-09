Режиссер скандального «Войцека» вернулся в Барнаул

Режиссер Владимир Золотарь вернулся в Барнаул. Накануне на читке пьесе в театре драмы его встретили журналисты «Вести Алтай».

Владимир Золотарь: "Я не верю в эти счастливые возвращения, честно скажу".

Режиссер приехал в Барнаул для постановки нового спектакля, к созданию которого он приступит уже в ближайшее время.

Что будет ставить Золотарь — пока неизвестно даже актерам. Тайну пообещали раскрыть в самое ближайшее время.

Что известно о режиссере

Владимир Золотарь окончил СПГАТИ в 1996 году (курс Геннадия Тростянецкого). В 2002—2008 годах был главным режиссёром Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина.

В театре он поставил два золотомасочных спектакля — «Собачье сердце» и «Войцек».

Золотарь покинул Алтайский край в 2008 из-за разногласий с местной властью, в том числе из-за нападок «сверху» на постановку «Войцек». Однако спектакль получил главную театральную премию «Золотая маска», безоговорочно восхитив ведущих театральных критиков.

Примечательно, что несколько лет назад режиссер в интервью не рассматривал свое возвращение в драму: «Я не думаю, что это нужно, я не верю в эти счастливые возвращения, честно скажу. Это уже не тот театр, все равно. Он уже не мой, другие люди, другие артисты, все другие», — говорил он.