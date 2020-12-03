Алтайские власти разъяснили «новогодние запреты»

Как известно, с 15 декабря по 15 января 2021 года указом губернатора запрещаются зрелищно-развлекательные и досуговые, праздничные и корпоративные мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера (кроме кино, театров и концертных залов).
«Под новогодними праздничными и корпоративными мероприятиями понимаются коллективные мероприятия независимо от числа участников, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы, направленные на празднование Нового года, в процессе которых проводятся зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия: дискотеки (танцы), караоке, шоу-программы и так далее», — говорится в документе.
При этом услуги общепита не запрещаются, в том числе и ночью.
«Допускается прослушивание музыкальных записей, просмотр телевизионных программ и кинофильмов», — указывают в правительстве.
Проще говоря, празднично поужинать с коллегами и друзьями в ресторане, послушать музыку (и посмотреть телевизор) можно, но танцевать и петь в караоке — нельзя.
Дома культуры, сельские клубы, кружки и прочие творческие студии не ограничат в проведении занятий при условии соблюдения санитарных мер.
А вот детские утренники с несколькими группами или классами запрещаются.
«Вместе с тем решение о проведении новогодних утренников в рамках одного класса (группы) без присутствия родителей (законных представителей) принимается органом местного самоуправления в сфере образования совместно с руководством образовательной организации и родительской общественностью», — пояснили власти.
Ранее губернатор Виктор Томенко заявлял, что такие «непопулярные и сложные» решения вынуждает принимать текущая эпидемиологическая обстановка.