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Политика

Алтайские власти разъяснили «новогодние запреты»

Запреты по поводу проведения новогодних праздников вызвали у жителей Алтайского края много вопросов. Власти не поясняли свои формулировки, пока об этом не попросили краевые депутаты, которые также не все из опубликованного поняли. Парламентариям прислали разъяснения. Копия документа есть в распоряжении altapress.ru.

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

Как известно, с 15 декабря по 15 января 2021 года указом губернатора запрещаются зрелищно-развлекательные и досуговые, праздничные и корпо­ративные мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера (кроме кино, театров и концертных залов).

«Под новогодними праздничными и корпоративными мероприя­тиями понимаются коллективные мероприятия независимо от числа участни­ков, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой фор­мы, направленные на празднование Нового года, в процессе которых проводят­ся зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия: дискотеки (танцы), караоке, шоу-программы и так далее», — говорится в документе.

При этом услуги общепита не запрещаются, в том числе и ночью.

«Допуска­ется прослушивание музыкальных записей, просмотр телевизионных программ и кинофильмов», — указывают в правительстве.

Проще говоря, празднично поужинать с коллегами и друзьями в ресторане, послушать музыку (и посмотреть телевизор) можно, но танцевать и петь в караоке — нельзя.

Праздничный ужин.
Праздничный ужин.
CC0

Дома культуры, сельские клубы, кружки и прочие творческие студии не ограничат в проведении занятий при условии соблюдения санитарных мер.

А вот детские утренники с несколькими группами или классами запрещаются.

«Вместе с тем решение о проведении новогодних утренников в рамках одного класса (группы) без присутствия родителей (законных представителей) принимается органом местного самоуправления в сфере образования совмест­но с руководством образовательной организации и родительской общественно­стью», — пояснили власти.

Ранее губернатор Виктор Томенко заявлял, что такие «непопулярные и сложные» решения вынуждает принимать текущая эпидемиологическая обстановка.

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