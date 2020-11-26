В Алтайском крае официально запретили новогодние корпоративы и праздничные гуляния

Оперативный штаб решил, что с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае организациям, предпринимателям и гражданам запрещается проводить в общественных местах зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние, корпоративные мероприятий и оказывать «услуги аналогичного характера».
Запрет не касается кинотеатров, театров и концертных залов (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания), подчеркнули власти.
Также в указе губернатор уточнил перечень мест, в которых использование масок обязательно.
«Носить маски теперь необходимо и на улице — во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан», — заявили в пресс-службе правительства.