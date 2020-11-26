В Алтайском крае официально запретили новогодние корпоративы и праздничные гуляния

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 26 ноября подписал указ о запрете проведения новогодних праздничных мероприятий в общественных местах, а также еще ряде ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ледовый городок на пл. Сахарова, 2017 год.

Оперативный штаб решил, что с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае организациям, предпринимателям и гражданам запрещается проводить в общественных местах зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние, корпоративные мероприятий и оказывать «услуги аналогичного характера».

Запрет не касается кинотеатров, театров и концертных залов (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания), подчеркнули власти.

Также в указе губернатор уточнил перечень мест, в которых использование масок обязательно.