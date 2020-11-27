Непопулярные и сложные решения. Томенко прокомментировал новые антиковидные запреты в Алтайском крае

Текущая эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае вынуждает принимать непопулярные и сложные решения. Ситуация несколько стабилизировалась, но до полного спокойствия еще далеко. Об этом по итогам сессии АКЗС 27 ноября заявил губернатор края Виктор Томенко.