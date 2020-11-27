Непопулярные и сложные решения. Томенко прокомментировал новые антиковидные запреты в Алтайском крае

Глава региона назвал запрет на все новогодние массовые мероприятия неизбежным решением. Напомним, многолюдные праздники запретили проводить с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 года.
Помимо коронавируса, в этот период происходит ежегодный пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Накладываясь друг на друга, эти болезни могут снова «накрыть» систему здравоохранения волной, которую она может не выдержать.
«Система здравоохранения имеет резервы, но ситуация сентября-октября показала, что если волна обращений и заболеваний слишком большая, то эта система захлебывается. Поэтому ключевыми задачами является профилактика и борьба с распространением инфекции», — сказал Томенко.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 25 450 человек. Выздоровели всего 21 963 человека. Умерло уже 1 075 пациентов.