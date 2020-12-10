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Барнаульский духовой оркестр с размахом отметит свое 30-летие праздничным концертом

11 декабря Барнаульский духовой оркестр отметит на сцене свое 30-летие.

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

Зрителям обещают настоящее красочное и музыкальное шоу.

Прозвучат новые и избранные произведения с участием ансамбля барабанщиц «Ритмы времени», Барнаульского детского хора, народного ансамбля классического танца «Эос», солистов балета Алтайского государственного музыкального театра, взвода почётного караула Барнаульского юридического института.

«Духовая музыка рождается из души, она заставляет биться сердца людей. Ни один большой городской и всероссийский праздник не обходится без бравурной, яркой музыки духового оркестра. Под звуки труб встречали делегации, сдавали нормы ГТО, катались на коньках, работали на субботниках, танцевали в парках», — вспоминает оркестр свою творческую биографию.

Юбилейный концерт пройдет в ДК Барнаула (ул. А. Петрова, 146а), начало в 18:00. Цена билета 250 рублей.

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