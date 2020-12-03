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В Spotify рассказали, что слушали россияне в 2020 году

Музыкальный сервис Spotify проанализировал, что слушали российские пользователи за последние полгода. Чаще всего россияне включали русский рэп.

Музыка, наушники.
Музыка, наушники.
CC0

Также пользователи слушали зарубежный поп, русский поп, русский рок и зарубежный рэп, пишет ТАСС.

Самыми популярными исполнителями стали рэперы Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.

Из западных исполнительниц чаще всего включали треки Билли Айлиш и Арианы Гранде. В топ-5 попали певицы из России Дора, Алена Швец и Zivert.

В топ-5 групп вошли два K-pop-коллектива: на первом месте — BTS, а на четвертом — BLACKPINK. Российская рок-группа «Король и Шут» попала на третьем место, а оставшиеся позиции в пятерке заняли хип-хоп-дуэты — российский Miyagi & Andy Panda и американский $uicideBoy$.

Самыми популярными песнями стали «Снова я напиваюсь» Slava Marlow, «Дежавю» Kizaru, Dynamite группы BTS, Cadillac Элджея и Morgenshtern, Blinding Lights исполнителя The Weeknd.

Колонки. Музыка.
Колонки. Музыка.
CC0

Отдельный рейтинг Spotify составил из песен, которыми больше всего любят делиться в «историях» в Instagram. Туда вошли girl in red — we fell in love in october, The Neighbourhood — Sweater Weather, ssshhhiiittt! — «Танцы», Mr. Kitty — After Dark и Lil Peep — Star Shopping.

Что такое Spotify

Spotify — это один из мировых лидеров музыкальных стриминговых сервисов, который летом 2020 года наконец-то пришел в Россию.

Сегодня услугами Spotify активно пользуются в 79 странах. На сервис приходится 36% всего аудиостриминга — это 286 млн платных и бесплатных подписчиков. В 2020 году стоимость компании оценили в 26,5 млрд долларов — Spotify самый дорогой музыкальный бренд в мире. Для сравнения, вся компания «Яндекс» стоит около 14 млрд долларов.

Благодаря Spotify пользователи по всему миру слушают музыку онлайн — легально и без скачиваний.

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