В Spotify рассказали, что слушали россияне в 2020 году

Также пользователи слушали зарубежный поп, русский поп, русский рок и зарубежный рэп, пишет ТАСС.

Самыми популярными исполнителями стали рэперы Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.

Из западных исполнительниц чаще всего включали треки Билли Айлиш и Арианы Гранде. В топ-5 попали певицы из России Дора, Алена Швец и Zivert.

В топ-5 групп вошли два K-pop-коллектива: на первом месте — BTS, а на четвертом — BLACKPINK. Российская рок-группа «Король и Шут» попала на третьем место, а оставшиеся позиции в пятерке заняли хип-хоп-дуэты — российский Miyagi & Andy Panda и американский $uicideBoy$.

Самыми популярными песнями стали «Снова я напиваюсь» Slava Marlow, «Дежавю» Kizaru, Dynamite группы BTS, Cadillac Элджея и Morgenshtern, Blinding Lights исполнителя The Weeknd.

Отдельный рейтинг Spotify составил из песен, которыми больше всего любят делиться в «историях» в Instagram. Туда вошли girl in red — we fell in love in october, The Neighbourhood — Sweater Weather, ssshhhiiittt! — «Танцы», Mr. Kitty — After Dark и Lil Peep — Star Shopping.

Что такое Spotify

Spotify — это один из мировых лидеров музыкальных стриминговых сервисов, который летом 2020 года наконец-то пришел в Россию.

Сегодня услугами Spotify активно пользуются в 79 странах. На сервис приходится 36% всего аудиостриминга — это 286 млн платных и бесплатных подписчиков. В 2020 году стоимость компании оценили в 26,5 млрд долларов — Spotify самый дорогой музыкальный бренд в мире. Для сравнения, вся компания «Яндекс» стоит около 14 млрд долларов.

Благодаря Spotify пользователи по всему миру слушают музыку онлайн — легально и без скачиваний.