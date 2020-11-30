Барнаул -9°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Составлен рейтинг самых популярных российских поп-исполнителей

Газета «Культура» составила рейтинг популярных российских исполнителей. Возглавили его певцы из Владикавказа Miyagi&AndyPanda (Miyagi&Эндшпиль).

Тимати в клипе "Гучи"
Тимати в клипе "Гучи"
Скрин с видео

Вторую строчку занял рэпер Элджей, третью — Little Big и Тимати. Замыкают пятерку лидеров Zivert и Morgenshtern.

Из «старых» звезд российской поп-эстрады в список попали лишь Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

«Критериями для составления списка послужили популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, число подписчиков в соцсетях и доходы артистов. В исследовании были также учтены данные опроса ВЦИОМ, рейтинга доверия «Ромир», — пишет «Культура».

В итоге лидерами рейтинга стали те артисты, чьи песни входят в чарты стриминговых сервисов, клипы набирают больше всего просмотров, а на страницы в соцсетях подписано больше людей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка