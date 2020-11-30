Составлен рейтинг самых популярных российских поп-исполнителей

Вторую строчку занял рэпер Элджей, третью — Little Big и Тимати. Замыкают пятерку лидеров Zivert и Morgenshtern.

Из «старых» звезд российской поп-эстрады в список попали лишь Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

«Критериями для составления списка послужили популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, число подписчиков в соцсетях и доходы артистов. В исследовании были также учтены данные опроса ВЦИОМ, рейтинга доверия «Ромир», — пишет «Культура».

В итоге лидерами рейтинга стали те артисты, чьи песни входят в чарты стриминговых сервисов, клипы набирают больше всего просмотров, а на страницы в соцсетях подписано больше людей.