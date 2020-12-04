Куда сходить на выходных в Барнауле 5 и 6 декабря

Выходные на этой неделе можно провести активно — например, сходить на открытый каток в Центральном парке — или культурно. О последнем — подробнее в обзоре «Афиши».

Романтика на экране

На этой неделе вышли сразу четыре романтические новинки.

Российские картины «Трое» с Константином Хабенским и Юлией Пересильд и «Комета Галлея» с Анной Чиповской и Антоном Шагиным расскажут о любовных треугольниках.

Западная лента «Сумасшедшая любовь» повествует о любви подростка, больном шизофренией, а «Страна грез» с непревзойденной Марго Робби — о любви бандитки с фермером.

По сюжету «Страны грез», беглая грабительница банков на скрывается на ферме юного Юджина Эванса. Перед парнем стоит выбор: сдать беглянку и получить вознаграждение, которое спасет семью от долгов, или сбежать вместе с ней.

Также 5 и 6 декабря в кинозалах «Арены» и «Галактики» пройдет «Ночь пожирателей рекламы». Это показ лучших рекламных роликов со всего мира. Необычный киносеанс будет полезен и интересен как профессионалам рекламного дела, так и любителям этого жанра.

Отечественное инди

6 декабря в Hairy Lemon Pub (Лазурная, 13) выступит российская постпанк группа из Новосибирска «Буерак».

По версии журнала «Афиша», «Буерак» является одним из главных коллективов так называемой «новой русской волны». Критики и сами музыканты неоднократно отмечали влияние на творчество советской рок-музыки 1980-х.

В Барнауле они представят свой новый альбом «Компактные Откровения» — это 10 максимально личных и искренних историй любви, наполненных нуарной лирикой.

Начало концерта в 19:00. Цена билетов — 1000−1200 рублей.

Сказочное настроение

Театр кукол «Сказка» открывает сезон предновогодних показов премьерой — спектаклем «Не ежик» по пьесе современного драматурга Анна Богачевой.

Маленький ёжик не уверен в себе и очень страдает, что у него есть иголки. Но однажды он находит волшебный пень, который исполнит любое желание.

Спектакль «Не ежик» Предоставлено театром кукол «Сказка»

«Не ежик» — это лаконичная и бесконечно трогательная история о том, как ребёнок познает себя и постепенно приходит к пониманию главных маминых слов: «Оставайся самим собой».

Премьеру покажут 5 и 6 декабря. Начало в 11:30, цена билета — 250 рублей.

В Молодежном театре Алтая детям покажут всем известную сказку «Гуси-лебеди».

Непослушного Ваню утащили в лес. Его сестра Маша отправляется на поиски. На своём нелёгком пути девочка встречает Печку, Яблоню и Речку, которые помогают детям спрятаться от погони птиц на обратном пути.

Гуси лебеди МТА

В театральной версии известной сказки режиссёр и артисты предлагают зрителям самим решить, были ли приключения на самом деле или все фантастические превращения — это просто воображение провинившихся детей.

Покажут постановку 6 декабря в 12:00. Цена билета — 250 рублей.

Греческие боги на улицах Барнаула

5 декабря в театральном пространстве «Спичка» пройдет премьерный спектакль «Пожары». Автор пьесы и режиссер — Сергей Лебедев.

По словам создателей постановки, «Пожары» — это попытка зафиксировать весеннюю пустоту 2020-го, одиночество и хрупкость человека перед невидимым и бессмысленным, его маленькую борьбу за настоящее, происходящую в нём самом.

Спектакль «Пожары» vk.com/homo_fire

«Пожары» — это поэма-лабиринт, в которой улицы притворяются людьми, люди — улицами, а их судьбами управляют древнегреческие мойры.

Начало спектакля в 18:00. Цена билетов — 100−200 рублей.

Гармоники мира

В субботу филармония будет ждать всех любителей прекрасной музыки.

На сцене выступит солист, мультиинструменталист из Красноярска Петр Ткаченко. Он владеет разными видами гармоник: кнопочный аккордеон, аргентинский бандонеон, французская аккордина, итальянская еолина, немецкая губная гармоника, английская концертина и другими.

На концерте он исполнит произведения Баха, Шопена, Рахманинова, Дунаевского, Пахмутовой и прочих известных композиторов.

Начало в 17:00. Цена билетов — 250−350 рублей.

Скульптурные образы

В художественном музее открылась новая выставка молодого художника Александра Бувина «Форма. Пространство. Человек. От традиции к новаторству».

На ней представлены 15 скульптур, сделанных в разных жанрах: портретном, мифологическом, бытовом, анималистическом. В качестве материала автор использовал керамику, мрамор, гранит, металл.

Выставка Александра Бувина ghmak.ru

«Произведения Александра Бувина лаконичны, имеют целостный, стилизованно-обобщенный художественный образ. Его скульптура обладает эмоциональной нагрузкой — качеством, в первую очередь притягивающим внимание зрителя», — говорят о выставке в музее.

Посетить выставку можно в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Цена билета — 30 рублей.