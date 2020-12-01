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Барнаульцам покажут абсурдную комедию о пытках в полицейском участке

В кинотеатрах «Галактика» и «Пионер» в прокате идет фильм «Человек из Подольска», снятый по известной пьесе Дмитрия Данилова. Картину создал дебютант Семен Серзин.

Фильм "Человек из Подольска"
Фильм "Человек из Подольска"
provzglyad.com

По сюжету, главный герой Николай из Подольска без видимой на то причины попадает в полицейский участок. Там ему задают очень странные вопросы: о численности населения города, что он видит на работе.

Помимо этого, в участке царит какая-то мистика и абсурд: тут есть свой бассейн и огород, а полицейские легко могут начать цитировать писателя Сорокина или рассуждать об экспериментальной музыке, пишет РБК.

Внезапное задержание московской полицией вовлекает Николая в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать.

«Человек из Подольска» — кинодебют театрального режиссера Семена Серзина. Пьесу Дмитрия Данилова, за которую драматург получил «Золотую маску», на театральных помостках знают давно.

В частности, Серзин поставил ее в Волковском театре в Ярославле. Спектакль увидела продюсер Наталья Мокрицкая и предложила увиденное перенести на большой экран — вместе с исполнителем роли первого полицейского Владимира Майзингера.

Картину показали на фестивале «Кинотавр», где ей дали приз за лучший саундтрек. Однако многие критики уверены — лента претендует на культовый статус.

В Барнауле фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах до 9 декабря.

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