Барнаульцам покажут абсурдную комедию о пытках в полицейском участке

В кинотеатрах «Галактика» и «Пионер» в прокате идет фильм «Человек из Подольска», снятый по известной пьесе Дмитрия Данилова. Картину создал дебютант Семен Серзин.

По сюжету, главный герой Николай из Подольска без видимой на то причины попадает в полицейский участок. Там ему задают очень странные вопросы: о численности населения города, что он видит на работе.

Помимо этого, в участке царит какая-то мистика и абсурд: тут есть свой бассейн и огород, а полицейские легко могут начать цитировать писателя Сорокина или рассуждать об экспериментальной музыке, пишет РБК.

Внезапное задержание московской полицией вовлекает Николая в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать.

«Человек из Подольска» — кинодебют театрального режиссера Семена Серзина. Пьесу Дмитрия Данилова, за которую драматург получил «Золотую маску», на театральных помостках знают давно.

В частности, Серзин поставил ее в Волковском театре в Ярославле. Спектакль увидела продюсер Наталья Мокрицкая и предложила увиденное перенести на большой экран — вместе с исполнителем роли первого полицейского Владимира Майзингера.

Картину показали на фестивале «Кинотавр», где ей дали приз за лучший саундтрек. Однако многие критики уверены — лента претендует на культовый статус.

В Барнауле фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах до 9 декабря.