Что известно о новом сериале «Грозный» и как его восприняли зрители

Сюжет охватывает 26 лет правления царя Ивана IV, пишет kulturomania. Действие разворачивается в 1571 году. Москва разорена после жестокого набега крымского хана Девлет-Гирея.

Государь Иван Грозный, решив, что его царству пришел конец, начинает писать летопись своей жизни. Он вспоминает свое раннее сиротство, унижения от опекунов, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден.

«Грозный» — это часть цикла «История любви. История России» и продолжение сериалов «София» и «Годунов». Те зрители, что смотрели «Софию», помнят, что в финале показали коронование юного Ивана IV.

Над созданием «Грозного» работала та же команда, что и в предыдущих картинах цикла.

«Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов — все это переносит зрителей в XVI век. В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют два артиста — Сергей Маковецкий и Александр Яценко (в молодости)», — пишет «Российская газета».

В сериале также задействованы и другие звезды российского кино: Виктор Сухоруков (Малюта Скуратов), Игорь Миркурбанов (Афанасий Вяземский), Виталий Хаев (Алексей Басманов), Виктор Добронравов (сын Басманова), Евгений Цыганов (великий князь Иван III), Владимир Стеклов (думный дьяк Андрей Щелкалов) и другие.

Как рассказал актер Сергей Маковецкий, создатели стремились показать человека, которого раздирают две абсолютные противоположности — «грех страшный и страх Божий».

«Главное, что отличало Иоанна Васильевича, как он говорит, „лютый зверь во мне сидит, да одолеть не могу“. Он прекрасно понимал, что совершает великий грех и ничего не мог с собой поделать, и мучился сильно». <…> И я его за то люблю, что в нем очень много человеческого", — признался исполнитель главной роли.

Сериал уже можно назвать популярным: первую серию на официальном канале «Россия-1» на Youtube уже посмотрели почти миллион человек, отметив ее множеством лайков.

В комментариях они отмечают убедительность актеров, красивые костюмы и переданную атмосферу: «Наконец актёров вырвали из боевиков и они играют», «Маковецкий — гений, актер без потолка», «На одном дыхании, полный восторг!», — пишут зрители.