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Мультсериал «Черный плащ» вновь выйдет на экраны, спустя почти тридцать лет

Disney перезапустит анимационный сериал «Черный плащ» на своем собственном стримминге. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Variety.

Мультсериал "Черный плащ".
Мультсериал "Черный плащ".
https://www.kinopoisk.ru/

По данным издания, точные даты выхода пока не известны — проект находится на ранней стадии разработки.

В настоящее время идет поиск сценаристов. Продюсерами перезапуска станут Алекс Макэйти, Сет Роген, Эван Голдберг и Джейм Вивер.

Мультсериал «Черный плащ» выходил с 1991 по 1992 год. За это время зрители увидели три сезона шоу. Главный герой — селезень, вышедший на тропу борьбы с криминалом. Главная «фишка» сериала — пародирование супергероики.

Ранее стало известно о перезапуске другого культового мультфильма — «Утиные истории». А недавно Disney показал трейлер нового «Микки Мауса», который выйдет уже 18 ноября.

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