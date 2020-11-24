Что известно о самом популярном мини-сериале про шахматы, который посмотрели 62 миллиона зрителей

Сериал «Ход королевы» стал самым популярным лимитированным художественным сериалом, выпущенным на платформе Netflix. За первый месяц его посмотрели 62 млн зрителей из 92 стран мира.

Сюжет

Штат Кентукки, 1957 год. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остаётся сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зелёные капсулы на ночь.

Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить её играть в шахматы. Днём, сбежав со скучных занятий под предлогом помыть тряпку, Бет играет с мистером Шайбелем в его подвальной подсобке, а ночью, приняв зелёную капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни.

Через несколько лет девочку удочерят, у неё начнётся совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам. Также у нее появится шанс стать чемпионкой США.

История

Сериал основан на художественном романе «Ход королевы» американского писателя Уолтера Тевиса, пишет «Кинопоиск».

Книга вышла в 1983 году, за год до смерти автора. Тевис занимался шахматами с детства и даже участвовал в турнирах, однако достиг средних результатов.

Сериал «Ход королевы» kinopoisk.ru

Зато он хорошо разбирался в истории шахмат, знал лучшие шахматные партии и комбинации гроссмейстеров — поэтому его герои говорят исключительно на «спортивном языке».

Прототип

Некоторые полагают, что образ главной героини частично схож с историей известного шахматного вундеркинда Бобби Фишера. Мальчик в 15 лет стал чемпионом США, в 29 лет — одиннадцатым чемпионом мира.

После он ушел из спорта и стал затворником — поговаривают, что у Фишера начал страдать серьезными психическими расстройствами, у него появилась мания преследования.

Реакция

Создателей сериала консультировал чемпион мира Гарри Каспаров.

Позже он признался, что киноделам удалось показать максимально аутентичную атмосферу турниров, хотя обычно его не впечатляет то, как показывают шахматы в кино.

Сериал «Ход королевы» kinopoisk.ru

Критики высоко оценили игру актрисы Ани Тейлор-Джой. По их мнению, девушке удалось показать взросление и становление героини, ее трепетность и уязвимость: «Сериал, который мог получиться просто умной историей, становится портретом уникального и несовершенного человека, который ценит свой пыл не меньше, чем талант».

Отметили они и работу режиссера Скотта Фрэнка: «Вместе с режиссером монтажа Мишель Тесоро, оператором Стивеном Мейцлером и композитором Карлосом Рафаэлем Риверой Фрэнк показывает каждую партию по-разному: где-то отстраненно, как будто наблюдая, где-то — с неуютной близостью, а иногда — с изящным разделением экранов».

Сериал «Ход королевы» kinopoisk.ru

Зрители тоже тепло отнеслись к «Ходу королевы». Некоторые даже отметили, что если бы это был не сериал, а фильм, он легко мог бы побороться за премию «Оскар».