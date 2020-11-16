Барнаул -5°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Про космос, вампиров и акул: стало известно, какие фильмы чаще всего ищут россияне в интернете

«Яндекс» изучил поисковые запросы своих пользователей за последний год и узнал, какие фильмы больше остальных хотят посмотреть россияне.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря 5".
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря 5".
kinopoisk.ru.

Оказалось, что больше всего людей интересовали картины про любовь, о Великой Отечественной войне, про подростков, зомби, космос, секс, вампиров, акул и эпидемию, пишет ТАСС.

Чаще всего россияне искали фильмы с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным, а из зарубежных актеров — с Томом Харди, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.

Самыми популярными картинами оказались «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Гарри Поттер и тайная комната», «Остров проклятых», «После. Глава 2», «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Большой куш», «Мстители: Война бесконечности», «1+1», «Мстители: Финал».

Описание сюжета пользователи чаще всего искали у таких фильмов, как «Текст», «Паразиты», «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Союз спасения», «Холоп», «Лед 2», «Довод», «Дылда», «Облачный атлас».

Еще с помощью поисковика они выясняли, кто сыграл Волан-де-Морта, Гарри Поттера, Джокера, Магомаева, Харли Квинна, Высоцкого, Дамблдора, Пеннивайза, Тора и Таноса.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка