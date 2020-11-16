Про космос, вампиров и акул: стало известно, какие фильмы чаще всего ищут россияне в интернете

«Яндекс» изучил поисковые запросы своих пользователей за последний год и узнал, какие фильмы больше остальных хотят посмотреть россияне.

Оказалось, что больше всего людей интересовали картины про любовь, о Великой Отечественной войне, про подростков, зомби, космос, секс, вампиров, акул и эпидемию, пишет ТАСС.

Чаще всего россияне искали фильмы с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным, а из зарубежных актеров — с Томом Харди, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.

Самыми популярными картинами оказались «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Гарри Поттер и тайная комната», «Остров проклятых», «После. Глава 2», «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Большой куш», «Мстители: Война бесконечности», «1+1», «Мстители: Финал».

Описание сюжета пользователи чаще всего искали у таких фильмов, как «Текст», «Паразиты», «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Союз спасения», «Холоп», «Лед 2», «Довод», «Дылда», «Облачный атлас».

Еще с помощью поисковика они выясняли, кто сыграл Волан-де-Морта, Гарри Поттера, Джокера, Магомаева, Харли Квинна, Высоцкого, Дамблдора, Пеннивайза, Тора и Таноса.