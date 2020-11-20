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В сети появился трейлер новой версии фильма «Крестный отец-3»

В сети опубликовали трейлер новой версии третьей части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, премьера которого состоялась в 1990 году. Режиссер культовой саги убежден, что теперь кинолента соответствует замыслу его и Марио Пьюзо. Особенно это касается финала.

"Крестный отец-3"
"Крестный отец-3"
kinopoisk.ru

Картина приобрела новое название: «Крестный отец» Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".

Коппола ранее пояснял, что для этой версии создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальное сопровождение, пишет РИА «Новости».

Напомним, что последняя часть культовой саги вышла в 1990 году и была холодно принята как критиками, так и зрителями.

По сюжету, Майкл Корлеоне решает заняться легальным бизнесом. Однако противодействие внутри клана заставляет его вспомнить об испытанных кровавых методах общения с противником, что приводит к трагическому итогу.

Мировая премьера новой версии третьей части «Крестного отца» запланирована на 4 декабря.

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