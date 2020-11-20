В сети появился трейлер новой версии фильма «Крестный отец-3»

Картина приобрела новое название: «Крестный отец» Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".
Коппола ранее пояснял, что для этой версии создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальное сопровождение, пишет РИА «Новости».
Напомним, что последняя часть культовой саги вышла в 1990 году и была холодно принята как критиками, так и зрителями.
По сюжету, Майкл Корлеоне решает заняться легальным бизнесом. Однако противодействие внутри клана заставляет его вспомнить об испытанных кровавых методах общения с противником, что приводит к трагическому итогу.
Мировая премьера новой версии третьей части «Крестного отца» запланирована на 4 декабря.