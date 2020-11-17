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Зрители назвали лучший фильм 2020 года

Комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом стал фильмом года по версии американской премии People’s Choice Awards. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Deadline.

Плохие парни навсегда
Плохие парни навсегда
кино

Звание «Лучшая комедия» получила картина «Будка поцелуев — 2». «Гамильтон» стал лучшим драматическим фильмом, а лучшим кино для семейного просмотра оказался мультфильм «Вперед».

Лучшим актером был признан Уилл Смит, актрисой — Тиффани Хэддиш.

«Анатомия страсти» победила в номинации «Лучший сериал», а «Ривердейл» признан лучшим драматическим телесериалом. Среди фантастических сериалов получил награду «Вайнона Эрп».

Дженнифер Лопес удостоилась специальной награды — Icon Award.

Справка

People’s Choice Award — американская ежегодная кинопремия, которая присуждается по итогам зрительского голосования.

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