Зрители назвали лучший фильм 2020 года

Звание «Лучшая комедия» получила картина «Будка поцелуев — 2». «Гамильтон» стал лучшим драматическим фильмом, а лучшим кино для семейного просмотра оказался мультфильм «Вперед».
Лучшим актером был признан Уилл Смит, актрисой — Тиффани Хэддиш.
«Анатомия страсти» победила в номинации «Лучший сериал», а «Ривердейл» признан лучшим драматическим телесериалом. Среди фантастических сериалов получил награду «Вайнона Эрп».
Дженнифер Лопес удостоилась специальной награды — Icon Award.
Справка
People’s Choice Award — американская ежегодная кинопремия, которая присуждается по итогам зрительского голосования.