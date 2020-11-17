Сергей Безруков рассказал, кого он никогда не будет играть

Российский актер Сергей Безруков рассказал на Youtube-шоу, что никогда не сыграет в кино насильника или маньяка. Причину он объяснил тем, что не хотел бы примерять на себя образы «абсолютного зла», пишет «Лента».

Также актер заявил, что не хотел бы появляться в слишком откровенных постельных сценах. «Я сразу думаю, что это кино посмотрят мои дети», — сказал он.

Безруков признался, что переживает на счет своей роли в сериале «Бригада». Он думает, что его детям будет непривычно видеть его в таком амплуа.

В то же время он продолжает гордиться участием в этом проекте, потому что в нем отражена целая эпоха.

Но продолжение сериала Безруков видеть бы не хотел: «Сашу Белого невозможно перенести в современность, не изменив его характер», — уверен артист.

Напомним, что летом актер показал архивные фотографии со съемок «Бригады», чем привел поклонников в восторг.