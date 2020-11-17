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Сергей Безруков рассказал, кого он никогда не будет играть

Российский актер Сергей Безруков рассказал на Youtube-шоу, что никогда не сыграет в кино насильника или маньяка. Причину он объяснил тем, что не хотел бы примерять на себя образы «абсолютного зла», пишет «Лента».

Сергей Безруков на Алтае.
Сергей Безруков на Алтае.
Олег Богданов, altapress.ru

Также актер заявил, что не хотел бы появляться в слишком откровенных постельных сценах. «Я сразу думаю, что это кино посмотрят мои дети», — сказал он.

Безруков признался, что переживает на счет своей роли в сериале «Бригада». Он думает, что его детям будет непривычно видеть его в таком амплуа.

В то же время он продолжает гордиться участием в этом проекте, потому что в нем отражена целая эпоха.

Но продолжение сериала Безруков видеть бы не хотел: «Сашу Белого невозможно перенести в современность, не изменив его характер», — уверен артист.

Напомним, что летом актер показал архивные фотографии со съемок «Бригады», чем привел поклонников в восторг.

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