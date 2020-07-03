Вот это ностальжи. Безруков показал личные архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер Сергей Безруков опубликовал в своем instgaram-аккаунте видео, на котором разбирает снимки со съемок сериала «Бригада».

«Всем поклонникам „Бригады“ посвящается! Разбирал старые фотографии, вот, нашел. Со съемочной площадки, 2000−2002 год», — написал актер в комментарии к опубликованному видео.

Подписчиков актера фотографии привели в восторг.

«Сергей, да безусловно это самая ярчайшая ваша роль, из сотни ярчайшая ваших работ», «Ну вот, придется сегодня 50 раз пересматривать», «Боже мой, летели к телевизорам, рыдали, с умилением смотрели сцены любовные. Всем всем хотелось так же, и никак иначе», «Вот это ностальжи!" — пишут поклонники Безрукова, вспоминая сериал «Бригада».

Ранее сервис «КиноПоиск» провел опрос среди россиян по поводу лучших фильмов за последние 15 лет. В номинации «Остаться в живых» зрители выбрали сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть — победу одержал сериал «Бригада».