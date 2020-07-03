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3 июля
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Вот это ностальжи. Безруков показал личные архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер Сергей Безруков опубликовал в своем instgaram-аккаунте видео, на котором разбирает снимки со съемок сериала «Бригада».

Кадр из сериала "Бригада".
Кадр из сериала "Бригада".
kinopoisk.ru

«Всем поклонникам „Бригады“ посвящается! Разбирал старые фотографии, вот, нашел. Со съемочной площадки, 2000−2002 год», — написал актер в комментарии к опубликованному видео.

Подписчиков актера фотографии привели в восторг.

«Сергей, да безусловно это самая ярчайшая ваша роль, из сотни ярчайшая ваших работ», «Ну вот, придется сегодня 50 раз пересматривать», «Боже мой, летели к телевизорам, рыдали, с умилением смотрели сцены любовные. Всем всем хотелось так же, и никак иначе», «Вот это ностальжи!" — пишут поклонники Безрукова, вспоминая сериал «Бригада».

Ранее сервис «КиноПоиск» провел опрос среди россиян по поводу лучших фильмов за последние 15 лет. В номинации «Остаться в живых» зрители выбрали сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть — победу одержал сериал «Бригада».

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