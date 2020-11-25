Наш ответ Голливуду: вышел трейлер фильма «Реальные пацаны против зомби»

Вышел трейлер полнометражного фильма «Реальные пацаны против зомби». Комедия — это продолжение популярного сериала «Реальные пацаны» на ТНТ о простых работягах в Перми.

По сюжету фильма, в Пермь приходит неизвестная зараза, которая превращает людей в зомби. Город оцепили Росгвардией.

И если в американской глубинке к происходящему отнеслись бы с ужасом, то провинциальные россияне привыкли к новым обитателям и совсем с ними не церемонятся. Например, без разговоров выпинывают из автобуса зомби-пассажиров, которые собираются прокатиться зайцем.

И, конечно, не обходится без ставшей мемом фразы «В 90-е хуже было».

Тем не менее, жену главного героя Коли все-таки покусал зомби. И теперь ему предстоит спасти свою любимую, найдя противоядие. Или же полюбить такую, какая она есть — зомбированную.

Премьера фильма назначена на 17 декабря 2020 года.

Что известно о сериале

«Реальные пацаны» — комедийный сериал о жизни обычного пермского пацана Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Премьера состоялась в 8 ноября 2010 года. Всего снято 9 сезонов.