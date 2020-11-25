Netflix собирается побить рекорд по числу номинаций на «Оскар» за лучший фильм

Netflix может войти в 2021 году в историю премии «Оскар» как студия с наибольшим количеством номинаций в категории «лучший фильм», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Variety.

Предыдущий рекорд поставила в 1937 году кинокомпания MGM, которая представила в этой категории пять фильмов. Победителем тогда стал «Великий Зигфелд». В тот период позиции MGM в Голливуде действительно были очень сильными, с ней сотрудничали Джуди Гарленд, Кэтрин Хэпберн, Кларк Гейбл, Спенсер Трейси и другие знаменитые актеры.

Netflix обычно покупает и производит много качественных фильмов. В этом году из-за пандемии многие студии не смогли выпустить ленты в прокат, поэтому у стримингового сервиса набралось особенно много потенциальных кандидатов на премию.

Наиболее вероятные кандидаты: «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Манк» Дэвида Финчера. У «Ма Рейни: Мать блюза» тоже высокие шансы на включение в число номинантов.

Не исключено, что на главную награду будут претендовать также «Выпускной» с Николь Кидман и Мерил Стрип, «Пятеро одной крови» Спайка Ли и масштабный проект Джорджа Клуни «Полночное небо».